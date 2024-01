Port-Gentil : âgé de 53 ans, il viole une fillette de 5 ans et accuse le diable

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’effroyable histoire vécue par les populations de la ville du pétrole le mardi 2 janvier 2024 à la Colombie dans le quartier de Sibi dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Un homme âgé de 53 ans aurait abusé sexuellement d’une fillette d’à peine 5 ans alors que sa grand-mère les avait laissés à la maison. Le mis en cause pointe du doigt un « mauvais esprit ».

Sébastien Batou, un compatriote père de 5 enfants et âgé de 53 ans est poursuivi pour viol sur mineures de moins de 15 ans à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. Selon notre source sur place, les faits se seraient déroulés le mardi 2 janvier 2024 au quartier Sibi dans le deuxième arrondissement de ladite commune. L’indélicat qui reconnaît être passé à l’acte avant de remettre la pièce de 50 FCFA à la victime.

Un quinquagénaire pédophile

Si rien n’établit que le mis en cause soit un récidiviste dans le viol de mineures, une chose est certaine c’est qu’il avait conscience qu’il couchait sans consentement une fillette. D’ailleurs, interrogé par nos confrères sur place, le présumé violeur relate sobrement les faits. « Mardi 2 janvier, je débroussais à la maison. Et la petite fille est venue me retrouver. Je l’ai chassée mais la grand-mère a dit qu’elle reste avec le mari. Tout d’un coup, j’ai continué au couloir où elle m’a suivi et un esprit m’est arrivé », explique.

Poursuivant son propos, Sébastien Batou indique que « j’ai vu qu’elle n’avait pas le slip. Je l’ai soulevé et j’ai commencé à blaguer avec elle comme un homme et une femme […] Je suis passé à l’acte. Ensuite j’ai ramassé une pièce de 50 FCFA je lui ai donné et elle est partie chez elle », a-t-il conclu. Seulement, arrivée chez elle, la fillette tremblait et faisait des fièvres. Une fois à l’hôpital, la famille a été renvoyée chez elle pour cause de fêtes. Ce n’est qu’une semaine après que la fillette sera reçue.

Entre regret et rejet de la faute au diable

Interpellé par les forces de l’ordre sur requête de la famille s’appuyant sur une expertise médicale accablante, Sébastien Batou dit ne pas comprendre ce qui lui est arrivé. « Je ne sais pas quoi vous dire. Moi-même je n’arrive pas à me retrouver. Je regrette l’acte posé car je ne sais pas ce qui m’a poussé à faire cela. Je reconnais avoir violé un enfant de 5 ans », a-t-il déclaré lors de son interrogatoire par la presse locale. Gardé-à-vue dans les locaux de l’antenne provinciale de la Police.