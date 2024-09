Nyanga : le pont sur la Mougalaba toujours en état de dégradation

Ecouter l'article

Une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux met en évidence la décrépitude du pont sur la rivière Mougalaba, sise sur l’axe Tchibanga-Moabi à environ 30 kilomètres du chef-lieu de la province de la Nyanga. Les usagers de cette passerelle se disent anxieux quant aux risques encourus dont la montée des eaux lors de la saison des pluies qui pourrait être un mal supplémentaire.

En 2022 déjà, les habitants de la région avaient lancé un cri d’alarme après des pluies diluviennes. À l’époque, ces derniers dénonçaient l’impraticabilité du pont sous la pression des eaux. Si cette infrastructure s’est révélée résiliente depuis, sa fragilité croissante inquiète dorénavant. Construit au milieu des années 1980 par un exploitant forestier, ledit pont repose sur des poutres en béton d’un linéaire de 120 mètres. Les temps semblent peu à peu avoir raison de cet édifice très usité.

Une infrastructure négligée

Les passagers qui empruntent ce pont sont obligés de descendre des véhicules pour permettre aux conducteurs de traverser seuls, une manœuvre qui demande un maximum de prudence et de tact. Malgré la gravité de la situation et la circulation de vidéos montrant l’état inquiétant du pont, aucune réaction officielle n’a été enregistrée du côté des autorités compétentes. Le ministre des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou, n’a pas encore pris position, ce qui interroge.

Un mutisme face à un pont qui pourtant représente une voie essentielle pour les échanges entre Tchibanga et Moabi et le développement de la province de la Nyanga. Plus des mesures tardent à être prises, plus le risque de coupure totale de cette voie augmente. Toute chose qui met en péril non seulement les déplacements mais aussi l’économie locale.

Les populations de la région de Nyanga espèrent que leur appel sera entendu par les autorités de la Transition. Pour elles, la réhabilitation de ce pont est une priorité, car il constitue un lien entre les départements. Avec la saison des pluies qui s’intensifie, la crue des eaux pourrait rendre l’infrastructure totalement impraticable, voire provoquer son effondrement. Une situation qui mettrait en danger des vies humaines et isolerait encore davantage les populations de l’hinterland. En attendant, la traversée de ce pont reste un exercice périlleux pour les conducteurs et les passagers, qui n’ont d’autre choix que de prendre des risques pour assurer leurs déplacements quotidiens.