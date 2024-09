BUGADA : les acteurs culturels invités à désigner leurs représentants le 17 septembre 2024 

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué du dimanche 15 septembre 2024 que le ministre en charge de la Culture et des Arts, le Dr. André Jacques Augand a convié les acteurs culturels à une rencontre le 17 septembre 2024 au palais des sports de Libreville à partir de 15H30. Au cours de cette réunion, les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques devront procéder à la désignation de leurs représentants au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des auteurs adhérents du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (Bugada).

Créé en 2013, le BUGADA a pour mission la protection et la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins. Il assure donc la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs dans les domaines littéraires et artistiques et même scientifiques. Dans l’optique d’effectuer quelques changements au sein de cette institution, le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand a convoqué une rencontre au Palais des sports de Libreville. Prévue se tenir le 17 septembre 2024, cette réunion vise à rassembler tous les acteurs culturels présents sur le territoire national. Afin que ces derniers puissent procéder à la nomination d’un porte voix au sein du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins.

Bientôt un Conseil d’administration au BUGADA ?

C’est la question que l’on pourrait se poser au regard de la réunion convoquée par le membre du gouvernement. A l’heure de la reconstruction et la refondation des institutions de notre pays, le Dr Jacques Augand semble déterminé à ramener de l’ordre dans son département ministériel. Il faut dire que le BUGADA est sans Conseil d’administration depuis plus de 3 ans. Pourtant l’objectif principal du conseil est de prendre des décisions stratégiques importantes, de veiller à la bonne gestion de l’organisation et de s’assurer que les objectifs sont atteints tout en respectant les réglementations et les lois en vigueur.

Ainsi, les acteurs culturels procéderont à la désignation d’un mandataire. Il s’agit d’une personne qui sera leur représentant au cours du Conseil d’administration ainsi que de l’assemblée générale des auteurs adhérents du BUGADA. Et ce conformément aux dispositions des articles 10 et 26 du décret n°0282/PR/MCJSA du 18 juillet 2024 portant réorganisation du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins.