Gabon : le Mouvement Gabao pour une expérimentation de la démocratie participative 

Ecouter l'article

Construire un Gabon nouveau, bâti sur des principes démocratiques forts et solidaires. C’est tout le sens de la vision portée par le nouveau né des partis politiques, le Mouvement Gabao, dirigé par l’ancien député du 2e arrondissement de la commune d’Akanda, Franck Nguema. Lequel a fait suivre la création de sa formation politique d’un manifeste qui présente la vision du Mouvement pour sortir le pays de sa situation actuelle.

C’est un document de plus de 8 pages, qui dresse un bilan clinique des défis sociopolitiques et économiques du pays, et qui se propose de partager un plan d’action concret en vue d’améliorer la vie des compatriotes. Alors que la démocratie et l’Etat de droit figurent au rang des principaux manquements de la vie politique et institutionnelle du pays, Franck Nguema et ses camarades se proposent de rendre les Gabonais acteurs de leur propre développement, à travers la démocratie participative.

Les citoyens acteurs de leur développement

C’est un modèle de gouvernance qui a fait ses preuves à l’étranger et notamment au sein des collectivités locales, et qui permet de revigorer la vie démocratique au sein d’un Etat. En effet, conscient de la soif des Gabonais pour la démocratie, Franck Nguema propose un modèle basé sur la délibération citoyenne et collective. Le but étant d’étendre le pouvoir d’action des citoyens, trop longtemps relégués au rang de contemplateurs de leur avenir.



Par ailleurs, les libertés individuelles et collectives étant au fondement de l’Etat de droit, le Mouvement Gabao se propose dans son manifeste de véritablement donner un sens à la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen. De même, la liberté de la presse est reconnue comme un pilier de la démocratie. Toute chose qui permettrait aux citoyens « d’agir librement, car ayant un accès à une information libre, pluraliste et indépendante », avance l’homme politique.