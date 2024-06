Procès Sogara : une juge d’instruction complice des Bongo selon Noël Mboumba

Follow on X

Venus en masse au Palais de Justice de Libreville, les proches des mis en cause pour des faits présumés de détournements de fonds publics, complicité, blanchiment de capitaux, concussion et association de malfaiteurs n’ont pas été déçus. Puisque Noël Mboumba va révéler qu’il a été poussé par un juge d’instruction à disculper Ali Bongo et son fils Noureddine Bongo, alors aux affaires.

Appelés à comparaître devant la Cour criminelle spéciale, Brice Laccruche Alihanga, Noël Mboumba, Billy Bendo Edo, Jérémie Ayong Nkodjie Obame,Christian Patrichi Tanasa Mbadinga et Serge François Bruno Gassita, ont tous répondu présent. Mal portants pour la plupart mais le regard droit. Si le procès a démarré par un débat de forme avec l’exception soulevée par la défense en nullité pure et simple de la procédure, le plus croustillant est venu après.

Noël Mboumba instrumentalisée par la justice au profit du clan Bongo !

C’est la déclaration poignante faite par l’ancien directeur général de la société gabonaise de raffinage (Sogara) quand il a été amené à se prononcer sur le sujet. Remis en liberté après 3 mois de détention préventive, Noël Mboumba a juré de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le contexte politique étant moins fermé à la manifestation de la justice saine et équitable.

À ce propos, Noël Mboumba a déclaré que « la juge d’instruction me dictait mes déclarations afin de retirer les noms de Nourredine Bongo Valentin et Ali Bongo Ondimba ». Une révélation choc qui a le mérite de rebattre les cartes et de s’interroger sur la probité morale de cette juge. Toute chose qui met en doute la crédibilité de cette opération scorpion qui a tour à tour épargné le clan Bongo malgré les requêtes en mandat d’amener.

Laquelle serait donc, si les révélations faites sont avérées, une procédure diligentée par la justice gabonaise sous l’égide du clan Bongo en vengeance contre les BLA Boys. D’ailleurs, peu ont été surpris que Brice Laccruche-Alihanga ait été identifié par le représentant du Ministère public, l’avocat général Brice Arnaud Pambou Lingombe, comme le « donneur d’ordres ». Ce vendredi 31 mai 2024 devra être décisif.