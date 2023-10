Gabon : le Gén. Oligui Nguema cédera-t-il au chantage des quémandeurs de nominations ? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

La divulgation le 06 octobre dernier de la composition de l’Assemblée nationale et du Sénat aura permis de mettre en lumière certains comportements peu orthodoxes de la classe politique gabonaise. Et pour cause, au lendemain de cette divulgation, une déferlante de déclarations et autres sorties de certains acteurs politiques pullulent pour fustiger leur mise à l’écart par le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Général Brice Oligui Nguema.

Le président de la transition tiendra-t-il compte des appels de phare lancés ces dernières semaines par certains acteurs politiques et même de la société civile ? En effet, depuis l’annonce des membres du Parlement de la transition, il ne se passe plus un jour sans qu’on enregistre une déclaration s’insurgeant contre le choix opéré par les autorités de transition.

Des politiques en quête de poste chez le Général Brice Oligui Nguema ?

Du Parti républicain et démocratique (PRD), au Rassemblement des patriotes républicains (RPR) de l’ancien premier ministre Jean-François Ntoutoume Emane en passant par la Coalition des Gabonais républicains (CGR) ou encore le Front des partis politiques pour la justice et l’équité dont le porte-parole n’est autre que Bonaventure Nzigou Manfoumbi, ces formations politiques n’avaient à cœur que de fustiger leur mise à l’écart. Tout en dénonçant le non-respect par le président de transition, le Général Brice Oligui Nguema des engagements pris devant la nation, ces derniers ont même réclamé la destitution de Paulette Missambo et Jean-François Ndongou.



Si ces prises de position s’inscrivent sans aucun doute dans le principe de débat démocratique, elles passent très mal au sein de l’opinion nationale qui y voit une forme de chantage vis-a-vis des autorités de transition. « Que le CTRI mette ses responsables de partis à sans famille ils sortiront à la fin de la transition. Le Gabon n’a plus besoin de bipolarité », a commenté Micheline Nyankole Obame. Même son de cloche pour Mbore Thibaut Glesh « la transition devrait établir un gouvernement et un parlement de technocrates/militaires qui seront composés des experts et des techniciens apolitiques afin de proscrire toutes velléités politiques et partisanes ».