Ballon d’or 2023 : Fabrizio Romano fait fuiter le nom du vainqueur 

À seulement deux semaines de la cérémonie officielle du lundi 30 octobre au théâtre du Châtelet à Paris, le journaliste sportif d’investigation Italien a donné des indices croustillants sur le prochain lauréat. Selon Fabrizio Romano, tout est réuni pour que Lionel Messi remporte son 8ème ballon d’or. L’argentin aurait déjà été informé du résultat.

Au terme d’une saison épique qui a vu Kylian Mbappe porter le Paris Saint-Germain (PSG) et l’équipe de France sans grande réussite tout de même, voire le premier triplé historique de Manchester City de Guardiola avec Haaland en feu, ce serait plutôt Lionel Messi qui aurait emporté la majorité des suffrages des votants. Et ce, du fait que la Pulga a éclaboussé la planète foot au Qatar.

Pour Fabrizio Romano, le lauréat est argentin !

S’il n’a pas clairement indiqué que le numéro 10 de l’albiceleste serait le vainqueur désigné du 30 octobre prochain, Fabrizio Romano a tout de même annoncé que le joueur de l’Inter Miami aurait déjà tout mis en place pour venir au théâtre du Châtelet à Paris. Selon le journaliste sportif italien, les proches de « Pulga » seraient même déjà informés du scénario.

Une planification bien connue de tous puisqu’une fois les résultats compilés, les lauréats sont notifiés et soumis à des campagnes de communication qui ne seront rendues publiques qu’après. Des informations corroborées par un proche du cercle du clan Messi. Pour Alessandro Dossetti, c’est vendredi dernier que Lionel Messi a été informé de son énième Ballon d’or. Ce qui en fera le 8ème.

Après ZZ, R9 et Cannavaro, logique respectée pour la Pulga

Si cette logique, qui s’appuie sur le prestige de la compétition la plus importante du football, devrait être respectée pour le cas Lionel Messi, d’aucuns défendent les positions d’Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le premier cité ayant terminé meilleur buteur même s’il a loupé le coche en finale. Le second cité, n’a pas pu convaincre les votants malgré une saison historique avec Manchester City.

Les jurisprudences Zidane, Ronaldo et Cannavaro en vigueur ? À l’instar de ses devanciers, Lionel Messi justifie d’une campagne extraordinaire. S’il a mené les argentins à leur 3e sacre mondial, l’attaquant du PSG, à l’époque, a réalisé la prouesse d’être désigné 5 fois homme du match. Preuve de sa domination sans partage. À cela s’ajoute une saison pleine à Paris avec 16 buts et 16 passes décisives en 32 matchs. Ses 11 buts et 5 passes en 13 rencontres avec Inter Miami ne sont pas passés inaperçus.