DGH : les nominations copain-coquin d’Ernest Ndong Nguema au nez et à la barbe de Marcel Abeke

Ecouter l'article

Déjà englué dans le dossier lié à la problématique du refus de faire appliquer l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 07 août 2013 instituant un gasoil industriel susceptible de permettre une revue à la baisse du prix du billet de bateau sur la ligne Port-Gentil-Libreville, le directeur général des hydrocarbures Ernest Ndong Nguema est une fois de plus au cœur d’une vive polémique. En effet, selon l’hebdomadaire La Loupe dans sa parution n°578 du jeudi 30 mai 2024, ce dernier aurait procédé, de manière unilatérale et en violation des dispositions légales, à la nomination de plusieurs fonctionnaires proches de lui.

Alors que depuis le coup de libération du 30 août 2023, les nouvelles autorités incarnées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) se sont engagées à donner un nouvel élan au fonctionnement de l’administration publique à travers le respect strict de l’éthique et de la déontologie, certains responsables semblent vouloir saborder cette ambition. C’est notamment le cas au sein de la Direction générale des hydrocarbures où son principal responsable s’illustrerait par des agissements peu orthodoxes.

En effet, en violation flagrante des dispositions légales, en l’occurrence l’article 20 de la loi n°3/91 du 26 mars 1991 qui fait du président de la République le seul habilité à nommer « aux emplois supérieurs, civils et militaires de l’État » Ernest Ndong Nguema aurait procédé le 21 mai 2024 à une batterie de nominations au sein de la DGH notamment au sein de la direction de la transformation et de la distribution. « Dans la conscience collective, cette prérogative, de nomination à ces fonctions, était jusqu’à présent réservée au seul et unique Conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle. Sauf à croire que les militaires ont inventé un autre mode de fonctionnement de l’administration », relève La Loupe.

Interprétation erronée du décret n°0123/PR/MP et pied de nez au ministre du Pétrole

Il faut dire que ces agissements pour le moins maladroits seraient motivés par une interprétation précipitée du décret n°0123/PR/MP portant réorganisation de la direction générale des hydrocarbures alors que l’actuel directeur général des hydrocarbures ne serait pas qualifié pour procéder aux dites nominations. Pis, selon notre confrère, l’arrivée et le maintien de ce dernier à la tête de la DGH demeurent problématiques, car il ne disposerait pas de l’expérience requise pour occuper ses fonctions. Faut-il rappeler que le directeur général de cette administration doit être nommé « parmi les agents publics permanents ou contractuels de l’Etat de la première catégorie ». Des critères que ne remplirait pas Ernest Ndong Nguema.

La preuve, il est de notoriété publique qu’avant d’être curieusement propulsé à la Direction Générale des Hydrocarbures, cet ingénieur de Production a fait ses classes uniquement dans le privé notamment à Shell avant de s’installer à son propre compte aux États-Unis, en qualité de président Fondateur de AZUE Consulting basé au Texas. Des faits suffisamment clairs qui laissent peu de place à des raccourcis pour expliquer son positionnement.

Par ailleurs, outre son incapacité à répondre aux attentes des populations, notamment en ce qui concerne la gestion diligente du dossier sur la hausse vertigineuse du prix des billets des bateaux, ces nominations abracadabrantesques constituent un véritable geste de défiance vis-à-vis du ministre du Pétrole Marcel Abeke qui, selon des sources au sein de l’immeuble du Pétrole, n’aurait pas d’autorité sur « le parent du président de la Transition ». Preuve de cette insubordination notoire, selon l’hebdomadaire La Loupe, le 24 mai dernier, alors que se tenait une réunion convoquée par le ministre, ce dernier aurait préféré s’envoler pour les États-Unis.

Autant d’éléments qui laissent donc croire que comme à l’époque du régime Bongo-PDG, l’érection d’une caste de directeurs généraux plus puissants que les ministres est toujours d’actualité et que la restauration tant prônée par le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema pourrait passer auprès de l’opinion comme de la poudre de perlimpinpin encore jetée aux yeux des Gabonais.