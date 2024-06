Gabon : « l’art de l’écoute », Rodzeng plus proche des étudiants 

Ecouter l'article

C’est au sein d’une de ses structures que l’artiste et entrepreneur gabonais Rodzeng a donné rendez-vous à la presse locale et internationale. Pendant 1 heure, Mong Ya Mezala va décliner les axes de sa tournée universitaire baptisée « L’art de l’écoute » avec pour objectif final de faire de la musique un levier de sensibilisation contre les maux qui minent la société.

Longtemps en position de défense eu égard à la quasi impossibilité pour des articles au verbe acerbe contre le système Bongo d’avoir des passerelles pour sensibiliser la jeunesse, Rodzeng semble désormais en voie de mettre en pratique sa vision patriotique. C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’artiste lors de la conférence de presse qu’il a animée le mardi 5 juin dernier. De la vision du projet au chronogramme, tout y est passé.

« L’art de l’écoute » bien plus qu’une tournée de sensibilisation

Comme l’a rappelé l’un des panélistes pour l’étape de l’Université de sciences et techniques de Masuku (USTM), « écouter est à la base de fondation d’une société cohérente », a souligné d’entrée de jeu Chef Keza, membre du groupe Movaizhaleine. Pour ainsi dire que cette tournée aura à cœur de revenir à la racine de la chaîne de communication avec une jeunesse en proie à la délinquance.

Désireux de changer de paradigme, la nouvelle équipe ministérielle de l’enseignement supérieur a répondu favorablement à la main tendue du rappeur. À ce propos, le Secrétaire général adjoint dudit ministère a clairement indiqué que « aujourd’hui nous avons pensé qu’associer Rodzeng à cette réflexion globale de restauration c’est montrer aux autres qu’ensemble on peut améliorer cet espace qui nous est commun ».

Une initiative du rappeur de Rodzeng qui devrait faire école tant la portée est sociale et solidaire. Durant 1 an, ce sont 12 établissements publics et privés du supérieur qui accueilleront l’artiste et d’autres acteurs culturels pour échanger sur des questions actuelles notamment les nouveaux métiers mais également la culture de l’union sacrée si chère aux autorités publiques de la transition. Les hostilités débuteront le vendredi 7 juin 2024 à Mbaya.