Gabon : le CTRI acquiert 2 hélicoptères pour la surveillance de la forêt du bassin du Congo

Dans le cadre du renforcement de sa politique de préservation de la biodiversité, le Gabon semble ne pas lésiner sur les moyens. C’est du moins le sentiment qui se dégage après l’information relayée par plusieurs médias locaux et le confidentiel Africa Intelligence faisant état de l’acquisition deux hélicoptères polyvalents AW139, issus d’une collaboration entre le fabricant italien AgustaWestland et l’Américain Bell Hellicopters destiné à la surveillance de la forêt du bassin du Congo.

Cette acquisition réalisée en fin 2023 s’inscrit dans la volonté du gouvernement de doter le pays de moyens plus efficaces en matière de préservation de la biodiversité. Il faut dire que contrairement aux dernières acquisitions faites par l’État gabonais au profit des Forces armées gabonaises (FAG) ces deux aéronefs ont un caractère inoffensif puisque ne disposant d’aucun armement.

Les deux hélicoptères polyvalents de type AW139 que le Gabon s’apprête à réceptionner sont équipés de lunettes à vision infrarouge et capables de transporter 12 personnes à leur bord. Ils seront essentiellement destinés au renforcement de la surveillance de la forêt du bassin du Congo. Les deux appareils sont pour le moment entreposés dans un hangar de l’aéroport international de Texel aux Pays-Bas, explique Africa Intelligence.

La livraison des deux hélicoptères en attente

Selon nos confrères, les deux aéronefs, partis d’Angleterre, doivent être acheminés par les airs jusqu’au Gabon. Une livraison d’autant plus délicate qu’elle reste conditionnée par une autorisation préalable des autorités françaises pour le survol de son espace aérien. Si le coût de cette acquisition opérée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions reste inconnu, Africa Intelligence croit savoir qu’il aurait coûté « plusieurs dizaines de millions de dollars » et ne seraient pas tout neufs.

Il s’agit en réalité d’appareils de seconde main, dont l’un, portant déjà son numéro d’immatriculation gabonais TR-KOF, est sorti d’usine en 2011. Et au moment de sa mise en vente sur le marché international en octobre 2023, il cumulait environ 4 800 heures de vol. Servira-t-il encore longtemps une fois au Gabon ? Ça reste à voir.