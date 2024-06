Gabon : près de 500 000 dollars offerts par les USA pour la sensibilisation à la préservation de l’environnement

Ecouter l'article

Le mercredi 05 juin 2024, le monde entier a célébré la Journée mondiale de l’environnement. Lors de cet événement, la Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis, Sarah Padula, a visité l’arboretum Raponda Walker à Libreville, renouvelant l’engagement américain envers la protection de l’environnement. Au cours de cette visite, elle a annoncé une subvention de près d’un demi-million de dollars pour sensibiliser le public aux effets dévastateurs de la pêche illégale et de l’exploitation forestière.

L’Arboretum Raponda Walker, situé dans la commune d’Akanda au centre du Cap Estérias, a été le lieu central des célébrations de la Journée mondiale de l’environnement. Venue de Washington D.C, Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis, Sarah Padula a pris part à cet événement. Occasion pour la diplomate américaine d’ explorer cet espace reconnu pour sa riche biodiversité et ses essences végétales uniques.

Un demi million de dollars pour la préservation de l’environnement

En dépit de tous les efforts déployés pour préserver l’environnement chaque année, nous vivons à crédit. Nous utilisons plus de ressources naturelles pour subvenir à nos besoins que ce que la Terre peut régénérer en une année. Pour garantir un environnement sain aux générations futures, il est nécessaire de redoubler d’efforts dans la préservation de de l’environnement.

La visite de Sarah Padula à l’arboretum Raponda Walker a permis de mettre en lumière les efforts de conservation et de préservation de la biodiversité déployés au Gabon. Elle a souligné que la préservation de la biodiversité et la conservation des écosystèmes sont des défis majeurs pour le monde entier. Il est crucial que chacun prenne conscience de son rôle dans la protection de la planète. C’est pourquoi le gouvernement des États-Unis a annoncé une subvention de près d’un demi-million de dollars.

Pour rappel, les États-Unis et le Gabon partagent une vision commune en matière de conservation de l’environnement. Depuis plus de dix ans, le gouvernement américain soutient l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) pour protéger la riche biodiversité du pays et mieux gérer son réseau de parcs nationaux.