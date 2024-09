Gabon : le difficile accès aux quartiers, un frein à la lutte contre l’insalubrité

Ecouter l'article

Afin de lutter contre l’insalubrité, le président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a opté pour une nouvelle politique de collecte d’ordures notamment celle qui consiste à permettre aux engins d’arriver devant les domiciles. Cependant l’anarchie qui règne à Libreville contribue fortement à une problématique très souvent décriée à savoir la mauvaise gestion des ordures ménagères. Face à cette situation, l’opinion se demande comment feront les populations qui vivent dans les coins enclavés ?

L’insalubrité est un problème de santé publique en ce sens qu’elle est à l’origine des maladies telles que le paludisme, l’intoxication alimentaire, le choléra ou la fièvre typhoïde. Une situation qui nécessite que les autorités sanitaires prennent au sérieux la question de la gestion des ordures ménagères dans notre pays. Pour cela, le Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema a semble t-il opté pour le désenclavement des quartiers afin de permettre aux agents de la société Clean Africa d’y pénétrer de sorte à ne plus se limiter aux grands points de collecte où sont disposés les bacs de dépôt des ordures comme c’est le cas au Sénégal, et Rwanda par exemple.

Si pour le Chef de l’Etat ce dispositif s’inscrit dans sa vision d’une politique viable de collecte des ordures ménagères, celle-ci pourrait se heurter aux réalités connues dans notre pays à savoir le difficile accès dans les quartiers via les voies secondaires. Puisque en matière d’infrastructures routières, la capitale Libreville ne peut pas prétendre en avoir. En effet, si certains quartiers sont accessibles ce n’est pas le cas pour d’autres. Le cas de la route derrière l’hôpital militaire au PK9 dans le 6ème arrondissement ou tout le linéaire de cette voie secondaire est complètement en latérite. À tel point que lors d’un récent incendie, les sapeurs pompiers ont eu du mal à accéder au lieu du drame.

La suppression des bacs à ordures, une mauvaise solution ?

Même constat au quartier Nze Bedekoum toujours dans le 6ème arrondissement, ou sur un linéaire de moins de 400 mètres, la route est complètement impraticable. Prenons le cas des quartiers populaires comme Plein ciel, Akébé, Derrière le Prison, Cocotier où l’accès est impossible aux voitures. Le 12 août dernier, un incendie s’etait déclaré au PK9 derrière l’hôpital militaire, faute de route, les soldats du feu ont eu de grosses difficultés pour accéder au lieu du drame. Comment les populations feront t-elles pour remettre entendre le Klaxon des conducteurs des engins de Clean Africa lorsqu’on sait que bon nombre vivent très loin de la route ? À cette allure les devantures habitations à proximité des routes se transformeront donc en point d’apport des poubelles.

S’il est vrai que les efforts du Président-Général Brice Clotaire Oligui Nguema sont louables, il serait tout de même de bon aloi que le numéro un gabonais prenne en compte la situation réelle du pays. Adopter cette solution serait une fois de plus une façon de mettre la charrue avant les bœufs. Résultat, tous ses efforts, ressources humaines et financières n’accoucheront que d’une montagne géante. Avant de penser à retirer les bacs à ordures, un accent devrait être mis sur la sensibilisation à l’endroit des populations, communiquer sur les heures de dépôts des ordures ménagères sont là des dispositifs à mettre en place et songer aux mesures fortes plus tard.