Énergie : l’État Gabonais et le groupe Solen lancent la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale

Engagé dans une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables dans l’optique d’améliorer l’accès à l’énergie, l’Etat gabonais aux côtés du groupe Solen, producteur d’électricité indépendant, devrait bientôt réceptionner la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale. D’une puissance de 30 mégawatts dotée d’un dispositif de suiveur solaire (ou tracker solaire) et d’un système de stockage d’énergie électrique par batterie, cette centrale devrait permettre d’améliorer la desserte en électricité dans le Grand Libreville.

Le développement des infrastructures stratégiques notamment dans le secteur de l’énergie est érigé en priorité par les autorités de la transition. L’amélioration des capacités installées au niveau national qui sont de 704 MW dont 380 MW d’origine thermique (gasoil et gaz) et 324 MW d’origine hydraulique (Kinguélé, Tchimbélé, Poubara, Bongolo), qui représentent respectivement 54% et 46% de l’énergie électrique produite, est l’un des principaux chevaux de bataille du président de la transition. Pour y arriver, ce dernier compte sur le mix énergétique. Un premier pas vient d’ailleurs d’être franchi dans ce sens.

Aux côtés de Solen, producteur d’électricité indépendant, l’Etat gabonais a en effet développé la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale. Inaugurée par Brice Clotaire Oligui ce 28 août, cette centrale solaire d’une capacité de 30 mégawatts dotée d’un dispositif de suiveur solaire (ou tracker solaire) et d’un système de stockage d’énergie électrique par batterie, cette centrale à cheval entre Ayémé Plaine et Ayémé Maritime, dans la province de l’Estuaire, devrait notamment permettre d’améliorer la desserte en électricité dans le Grand Libreville.

Première étape d’un plan plus ambitieux

Avancée technologique et environnementale significative pour la région, cette initiative marque un tournant majeur dans la stratégie énergétique du pays, visant à diversifier ses sources d’énergie, et à renforcer son engagement envers le développement durable. Capable d’alimenter jusqu’à 300 000 foyers, cette centrale solaire photovoltaïque d’Ayémé, n’est que la première étape d’un plan ambitieux dont l’objectif est d’atteindre 120MW à terme visant à limiter la dépendance aux énergies fossiles, comme l’a rappelé Simon Edou Eyene, son coordinateur.

Soumis à une multitude de défis allant de la mobilisation des financements auprès des bailleurs de fonds pour le financement des investissements de développement du secteur, à la recherche des mécanismes pour baisser le coût de l’approvisionnement en énergie électrique dans les zones rurales, le secteur de l’électricité du Gabon devrait voir sa capacité de production améliorée par cette nouvelle centrale.