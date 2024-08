Gabon : bétonnage des voies secondaires, pour faciliter le ramassage des ordures ménagères

Ecouter l'article

La capitale gabonaise fait face à un problème dû entre autres à l’absence d’un Plan d’affectation des sols, qui a généralisé des constructions anarchiques. L’une des conséquences immédiates de cette anarchie est liée à une difficulté à mener une véritable politique de collecte des ordures ménagères. Toutefois, avec le désenclavement des quartiers initié par le CTRI, l’entreprise en charge de cette mission de service public devrait pouvoir revoir son dispositif.

En renforçant les capacités opérationnelles de Clean Africa, l’entreprise en charge de la collecte des ordures ménagères, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris avec le désenclavement des quartiers. En effet, l’objectif visé par le chef de la Transition est que les engins de Clean Africa parviennent à un meilleur maillage territorial de sorte à ne plus se limiter aux grands points de collecte où sont disposés les bacs de dépôt des ordures.

Vers un changement de paradigme dans la politique de salubrité publique

La précollecte des ordures ménagères est un angle mort dans la politique de collecte. Si par le passé les autorités municipales ont tenté de répondre à cette problématique en sous-traitant l’acheminement de ces ordures des quartiers vers les points de collecte, l’idéal des autorités semble désormais de voir les engins arriver devant les domiciles. Une doctrine d’ailleurs réaffirmée par le chef de la Transition en personne au détour d’un échange avec un compatriote.

« Je ne veux plus voir les gens déposer les ordures en plein carrefour », a-t-il affirmé dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Prenant en exemple les pays comme le Rwanda, le Sénégal et la France, le chef de l’Etat a donné sa vision d’une politique viable de collecte des ordures ménagères. « On prend son sac d’ordures, on l’attache, on le garde dans la maison. Lorsque le camion passe, il klaxonne, on sort et on remet aux agents », a poursuivi le général Brice Clotaire Oligui Nguema. « J’ai ouvert les quartiers justement pour que les camions aient accès à ces zones », a-t-il poursuivi, tout en insistant sur la nécessité de prêter attention aux heures de passage.