Gabon : plusieurs sinistrés après un incendie derrière l’hôpital militaire

Jour noir pour les habitants du quartier dit derrière l’hopital militaire au Pk9, dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville. En effet, ce lundi 12 août 2024, un grand feu déclenché dans une habitation s’est propagé à vitesse grand V, ravageant sur son passage 5 habitations. Un énième incendie qui laisse plusieurs compatriotes à la belle étoile. Lesquels s’en remettent désormais aux plus hautes autorités de la transition en tête desquelles, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema.

C’est la consternation derrière l’hôpital militaire. Un incendie d’une extrême violence vient de tout emporter sur son passage. Les populations surtout les sinistrés n’ont que leurs yeux pour pleurer devant ce drame qui s’est produit dans la matinée de ce lundi 12 août 2024. « Je n’étais pas là au moment des faits, j’ai reçu un appel alors que j’étais à l’hôpital. Et on m’informait que les maisons sont en feu, je suis venue à la hate et à la vue du spectacle je me suis écroulée » a déclaré la femme du propriétaire des maisons parties en fumées. Le propriétaire, un compatriote dénommé Binganga Brice

5 maisons complètement calcinées au PK9

Devant l’ampleur des dégâts, le propriétaire, le dénommé Binganga Brice peine à s’exprimer. « Je n’ai pas de mots, les mots me manquent » a-t-il pu déclarer la tête entre ses mains, preuve que la douleur est forte. Sur les lieux, les soldats du feu, bien qu’ayant eu du mal à pénétrer dans le quartier, s’activent du mieux qu’ils peuvent pour maîtriser les flammes. Si les causes de ce grave incendie sont pour l’heure inconnues, les sinistrés s’en remettent au président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema afin de leur venir en aide durant cette épreuve. « Nous avons tout perdu, rien n’a pu être sauvé. Papa Oligui aide nous, bientôt la rentrée scolaire comment allons- nous faire ? C’est toute notre vie qui est partie en fumée», déplorent-ils.

Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, ce drame vient une fois de plus remettre au goût du jour la problématique de l’urbanisation dans notre pays qui rend difficile l’accès à travers les quartiers. Un épineux problème très souvent dénoncé par les habitants vivant dans les quartiers populaires. « Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir rapidement car l’accès au quartier est compliqué, y a pas la route » ont fustigé les riverains.

Alors que le Président-Général, Brice Clotaire Oligui Nguema a débuté sa tournée républicaine dans la province de l’Estuaire, lui qui n’a de cesse de rappeler que le bien-être des populations est une de ses priorités, gageons qu’un véritable soutien sera apporté à ces familles qui se retrouvent désormais sans rien ce 12 août 2024.