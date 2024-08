Libreville : la route derrière l’hôpital militaire grande oubliée de la transition

Ecouter l'article

Sans balayer du revers de main les efforts des plus hautes autorités de la transition en tête desquelles le Général Brice Clotaire Oligui en matière de voiries publiques, les populations du quartier PK9, précisément derrière l’hôpital militaire souhaitent également bénéficier de ce vaste projet entamé par le CTRI. En effet, l’état de vétusté de la principale voie d’accès au quartier est dans un état délabré, une situation pour laquelle les populations ont poussé un cri de détresse ce lundi 12 août 2024.

Des voies praticables en toute saison, sont l’un des souhaits de nombreux compatriotes parmi lesquels, ceux vivant derrière l’hôpital militaire dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Malheureusement, en pénétrant dans le quartier, c’est l’hécatombe, tout le linéaire de cette voie secondaire est complètement en latérite, un parcours du combattant pour les riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer. « Nous, les habitants de l’hôpital militaire, avons créé une action pour notre route qui n’a pas vraiment solutionné le problème. Nous aimerions véritablement que les autorités compétentes réagissent à nos appels de cœurs pour résoudre le sempiternel problème de cette voie secondaire » a confié un riverain, par ailleurs membre du collectif des habitants du quartier dit derrière l’hôpital militaire.

Entre les énormes crevasses rebouchées à l’initiative d’un collectif des habitants du quartier, et l’énorme lac de boue qui s’est formé, cette voie secondaire est complètement parsemée d’obstacles. « C’est compliqué pour la plupart d’entre nous, de pouvoir se déplacer. Ce que nous demandons aux autorités, ce sont des améliorations. Que le CTRI nous vienne en aide, car ce n’est véritablement pas la joie » déclare un jeune habitant. Avec l’arrivée prochaine des pluies qui coïncident avec la rentrée des classes, les populations s’en remettent désormais aux autorités compétentes.

Le CTRI attendu par les habitants de derrière l’hôpital militaire

À l’instar d’autres quartiers qui aujourd’hui ont bénéficié de travaux de réhabilitation des routes en béton( comme c’est le cas des voiries secondaires des quartiers Atong-Abe, la Campagne et la Peyrie dans le deuxième arrondissement de Libreville pour ne citer que ceux-là ), les habitants de derrière l’hôpital militaire attendent désormais les réactions du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Si la tournée entamée dans l’Estuaire ce 12 août par le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’accompagne d’annonces fortes au plan social et infrastructurel, reste à espérer que ces compatriotes bénéficieront des investissements qui en découleront.