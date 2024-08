Gabon : Landry Amiang écroué puis libéré sur instruction du Palais présidentiel ?

Ecouter l'article

Alors que le 14 août dernier lors du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema avait martelé la nécessité d’ériger un système judiciaire fort et indépendant, l’immixtion de l’exécutif dans ce pouvoir semble persister. C’est du moins le sentiment qui pourrait se dégager au vu des informations faisant état de l’intervention pour le moins curieuse du palais présidentielle dans la libération de l’activiste Landry Amiang Washington après la délivrance d’un mandat de dépôt à son encontre.

Visé par une plainte de l’ancien député de la commune de Mounana Hervé Patrick Opiangah pour des faits de « diffamation, injures publiques et atteintes à l’honneur » Landry Amiang Washington et son compère Stéphane Nzeng, activistes très présent sur les réseaux sociaux, seraient-ils protégés par une main noire hautement placée au sein de l’exécutif ? C’est la question qu’on pourrait se poser face aux péripéties qui émaillent depuis lors cette procédure judiciaire intentée contre ces derniers que d’aucuns appellent désormais, les activités du Palais du bord de mer.

Curieuse sortie de prison de Landry Amiang Washington

Et pour cause, alors que la justice a émis récemment des mandats d’arrêt à l’encontre des deux activistes, cette procédure peinerait à aller jusqu’au bout. Selon une source judiciaire, l’un d’entre eux, en l’occurrence Landry Amiang Washington aurait été « arrêté puis placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville conformément au mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction contre sa personne » mais quelques heure plus tard, il aurait été sortie de la prison sur ordre d’une personnalité hautement placée.

Selon la même source, la demande émanerait du Palais présidentiel qui aurait fait pression pour obtenir la libération pure et simple de l’activiste. De quoi susciter des questionnements sur les raisons réelles de cette immixtion de l’exécutif dans une procédure judiciaire. Comment une telle demande a-t-elle pu être formulée ? Et de quelle autorité émanerait-elle ? Des faits, s’ils étaient avérés, qui pourraient semer le doute une fois de plus dans les esprits des citoyens sur le maintien des vieilles méthodes du système Bongo-PDG dans les arcanes du pouvoir de la transition et qui contredisent les sorties du président-général Brice Clotaire Oligui Nguema.