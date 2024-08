Judo : le Gabon termine 12ème sur 14 nations au Championnat d’Afrique des Jeunes

Ecouter l'article

Le Gabon a terminé à la 12ème place sur les 14 nations présentes aux Championnats d’Afrique de judo juniors et cadets qui se sont déroulés à Yaoundé du 15 au 18 août 2024. Cette performance décevante pour les judokas gabonais qui rentrent sans aucune médaille au bercail.

Le tournoi, réservé aux jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans, a réuni plusieurs pays africains, mettant en compétition les meilleurs talents du continent. Malgré la présence de 19 athlètes gabonais, aucun n’a réussi à se hisser sur le podium, une contre-performance notable par rapport à l’année précédente où le Gabon s’était classé 7ème sur 17 nations à Antananarivo, Madagascar.

Aucune médaille pour le Gabon

Ce sont près de 20 athlètes gabonais qui ont pris part à cette compétition continentale. Pourtant, aucun d’eux n’a décroché de médaille. Un énième échec à l’international pour les Gabonais. Les nations maghrébines quant à elles ont dominé cette édition, avec la Tunisie, l’Égypte et le Maroc occupant respectivement la 1ère, la 2ème et la 3ème place du classement général. Le pays hôte, le Cameroun, a réussi à se positionner à la 4ème place, démontrant une solide performance à domicile. Particulièrement notable, l’Algérie, qui a pris la 7ème place, a vu son unique représentant financer lui-même son voyage, un détail qui souligne l’engagement et la détermination des jeunes athlètes malgré les défis logistiques.

A l’instar de celles de nos athlètes aux Jeux olympiques Paris 2024, cette performance mitigée devrait inciter à une réflexion sur la préparation et l’accompagnement des jeunes talents sportifs dans le pays, afin de mieux se positionner lors des compétitions futures. Les athlètes et les fédérations devront redoubler d’efforts pour rehausser le niveau du judo gabonais sur la scène africaine et mondiale.