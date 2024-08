Fraude à la SEEG : le Syntee+ invite le CTRI à écarter les agents de l’entreprise dans le déroulement de l’enquête

Ecouter l'article

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) fait face depuis quelques semaines à une crise sur fond de pyratage de son système d’étiquetage des tickets Edan. Réuni au siège social de l’entreprise ce 19 août 2024, le bu Syndicat national des travailleurs du secteur de l’eau et de l’électricité (SYNTEE+) a encouragé l’action du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et la nouvelle direction générale, tout en les invitant à poursuivre les enquêtes en toute neutralité, sans qu’aucun agent de l’entreprise n’y soit associé.

C’est un soutien de poids que vient de recevoir l’équipe du Comité pour la transition et la restauration des institutions détachée au sein de l’exécutif de la SEEG, et qui vient de mettre la main sur un vaste réseau de fraude qui a engendré d’énormes pertes financières au sein de l’entreprise d’Etat. En effet, le principal syndicat de la SEEG voit dans cette enquête l’aboutissement d’une volonté exprimée depuis des années par les agents, qui soupçonnaient déjà des manquements dans le système informatique de l’entreprise.

De la nécessité d’une enquête sans entraves

L’objectif de la sortie du SYNTEE+ visait non seulement à manifester sa volonté d’accompagner la nouvelle direction générale dans ses efforts d’assainissement de l’entreprise, mais aussi à tirer la sonnette d’alarme par rapport aux opérations en cours, sur les risques « d’ingérence interne et externe, par l’implication des sources humaines SEEG, qui pourraient biaiser ou compromettre le succès de leurs opérations », indiquent les syndicalistes, cités par L’Union. Selon, le porte-parole du SYNTEE+, cette démarche répond aux aspirations des partenaires sociaux exprimées en 2022.

« Notre première réaction est celle de saluer des actions du CTRI, qui vient par ce coup de filet, confirmer les soupçons qui nous avaient conduits à requerir l’audit de l’informatique et du réseau informatique tel qu’inscrit en quatorzième point dans notre préavis de grève de novembre 2022 », a rappelé Eric Josué Bouanga-Moussavou. Rappelons que cette sortie du SYNTEE+ intervient 5 jours seulement après la sortie publique du Directeur général de l’entreprise d’Etat, Joël Lehman Sandoungout, accompagné de l’avocat de l’entreprise, Me. Anges Kevin Nzigou et des représentants du CTRI, qui avaient annoncé le dépôt de deux plaintes contre X en lien avec cette affaire.