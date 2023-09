Gabon : lancement du service Confort de Gozem en partenariat avec Sobraga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 03 août 2023, Gozem Gabon a lancé officiellement ‘Confort’, sa nouvelle catégorie de service transport. Ce service est en adéquation avec les besoins d’une certaine partie de sa clientèle, en offrant une qualité de service exceptionnelle pour les trajets effectués par les clients de la Super App: évidemment voiture climatisée, connexion wifi à bord du véhicule, des friandises pour les palais sucrés, et des rafraîchissements gracieusement offerts par la Sobraga.

La Sobraga, brasserie du Gabon, a officialisé son accompagnement ce jeudi 07 septembre

2023 par la mise à disposition de packs d’eau Andza Premium et de boissons dont Youzou,

World Cola, et Djino Pamplemousse. Ces boissons seront distribuées aux Champions –

chauffeurs Gozem – enregistrés dans la gamme Confort. Les 35 000 clients de l’application à

Libreville pourront ainsi profiter de trajets confortables et surtout rafraîchissants.

« Je tiens sincèrement à remercier sincèrement la SOBRAGA pour cette magnifique marque de

soutien qui est par la même occasion un honneur pour nous. Nous sommes désormais

beaucoup plus confiants aujourd’hui face à ce challenge de servir au mieux notre clientèle avec

une superbe expérience en voiture. La SOBRAGA était le meilleur partenaire pour répondre à

cela, avec ses produits connus et appréciés de tous. Ce partenariat, je l’espère et j’y crois

fermement, est le début d’une grande aventure » a déclaré Cécilia Kouna, Directrice Générale

Adjointe de Gozem Gabon.

Un partenariat preuve d’innovation

Ce partenariat démontre l’engagement des deux entités envers l’innovation, en offrant des

solutions de transport efficaces, et surtout une belle expérience en voiture. Grâce à cette

collaboration, Gozem Gabon renforce son capital sympathie envers ses clients et la Sobraga

vient apporter son soutien à Gozem dans sa quête d’excellence opérationnelle et de qualité de

service. Les boissons apportées sont celles qui rentrent dans les préférences de

consommation de la population gabonaise.

« Le transport chez Gozem Gabon est globalement une offre intéressante. SOBRAGA se veut

être l’entreprise préférée des Gabonais. Si notre apport peut permettre aux clients Gozem une

meilleure expérience en voiture, nous avons de ce fait atteint notre objectif ! Nous manifestons

ainsi notre désir de toujours œuvrer et accompagner de belles entreprises locales comme

Gozem » a ajouté Axell Medjia, Chef de marché à la SOBRAGA.