« Prendre ses difficultés comme un moyen de réussir », le premier essai de Franck Lihoussou

L’écrivain gabonais Franck Lihoussou a récemment sorti son premier essai littéraire intitulé « prendre ses difficultés comme un moyen de réussir ». Un ouvrage qui relate la vie d’un jeune homme issu d’une famille modeste qui rencontre une multitude de péripéties.

C’est dans le cadre de son premier essai littéraire que cet écrivain Gabonais a décidé de sensibiliser le plus grand nombre à travers sa plume. Une action qui viserait à venir en aide à ses lecteurs qui rencontreraient assurément des difficultés au cours de leur vie. Une nouvelle œuvre qui vient agrandir la bibliothèque et enrichir les passionnés de lecture.

Un ouvrage pour mieux affronter les difficultés

En effet, le livre intitulé « prendre toutes ses difficultés comme un moyen de Réussite » est un ouvrage qui met en exergue le vécu d’un jeune homme appelé Allen. Ce dernier, issu d’une famille modeste résidant dans une banlieue de Libreville au Gabon, va connaître un bon nombre de difficultés. Des péripéties qui vont l’amener à se surpasser.

Pour l’auteur, les événements douloureux ont donc pour objectif de vous rendre plus forts et inspirants. En vue de servir d’exemples et de témoignages pour les générations futures. Car privé de son père Allen va connaître le rejet venant de ses proches. C’est donc ainsi que ce jeune homme connaîtra la bonté de Dieu par le biais des hommes et femmes qui l’aideront à sortir des embûches de la vie.

Qui est Franck Lihoussou?

Franck junior Lihoussou est un jeune gabonais. Titulaire d’une licence en économie et gestion et un master en gestion d’entreprise et des administrations et un second master en économie de l’énergie. Il fait son entrée dans l’univers des écrivains avec cet essai autobiographique.