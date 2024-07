Oyem : la coopération allemande en appui à la conservation transfrontalière de la biodiversité

Ecouter l'article

Le mardi 9 juillet 2024 à Oyem, le ministre des Eaux et Forêts, le Général Maurice Ntossui Allogo, et l’ambassadeur d’Allemagne au Gabon, Horst Gruner, ont inauguré le siège du projet Trinational Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM). Cette initiative, soutenue par la coopération allemande, vise à renforcer les mécanismes de conservation de la biodiversité dans un vaste complexe transfrontalier couvrant 178.000 km², englobant le Cameroun, le Congo, et le Gabon.

La cérémonie d’inauguration, tenue au quartier Eyenassi dans le 2ème arrondissement de la commune d’Oyem, a réuni plusieurs personnalités de premier plan. Parmi elles, le Gouverneur de la province du Woleu-Ntem, Jules Djeki, le délégué spécial chargé de la gestion de la commune d’Oyem, Jean-Christophe Owono Nguema, et le Secrétaire exécutif de la Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), le Dr. Hervé Martial Maidou. Leur présence témoigne de l’importance de ce projet pour la région et de l’engagement des autorités locales et internationales en faveur de la conservation.

Pour le renforcement de la protection de la biodiversité

Le projet TRIDOM est conçu pour renforcer la coopération transfrontalière dans la protection de la biodiversité. Les nouveaux locaux inaugurés abriteront les équipes dédiées à ce projet, qui mutualiseront leurs efforts pour une protection accrue de la riche biodiversité de cette zone. Le complexe TRIDOM est l’un des écosystèmes les plus importants d’Afrique Centrale, abritant une grande diversité d’espèces animales et végétales, dont certaines sont menacées d’extinction.

Selon WWF, le segment Gabon est situé au Nord-Est du pays, à cheval entre les provinces du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Ivindo. Il couvre 36% de la superficie totale de la TRIDOM (64 091 km²) et contient 3 parcs nationaux : Minkébé, Mwagna et Ivindo totalisant 11 672 km². Une zone qui abrite la plus grande population estimée d’éléphants de forêt des 3 pays constituant la TRIDOM.

L’Allemagne, par le biais de sa coopération internationale, joue un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet. Le soutien financier et technique fourni par le pays contribue à renforcer les capacités locales en matière de gestion et de conservation des ressources naturelles.