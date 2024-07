Gabon : l’élection présidentielle prévue en avril 2025 ?

Ecouter l'article

Alors que le processus de Transition suit son cours normal et que la question du référendum d’adoption de la nouvelle Constitution alimente les conversations, une date des élections présidentielles semble désormais circuler. En effet, selon le quotidien d’Information Africa Intelligence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema souhaiterait avancer cette échéance.

Depuis la publication du chronogramme de la Transition, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est résolument déterminé à le respecter. Objectif poursuivi, sortir le plus tôt possible de cet état d’exception afin de définitivement rassurer les partenaires internationaux et assurer au pays un fonctionnement normal de ses institutions.

Oligui Nguema pressé de sortir de la Transition

Au terme du Dialogue national inclusif et de la remise du rapport final, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est empressé de mettre en place trois Commissions techniques dont une en charge de la rédaction du projet de constitution. Dans le même temps, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault a lancé le projet de révision du code électoral et la révision de la liste électorale. Objectif indiqué, respecter le calendrier référendaire.

Il faut dire que cette volonté de sortir rapidement de la transition a clairement été exprimée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema à Moanda lors de sa tournée républicaine. « Il faut sortir au plus vite de la transition. Plus vite nous sortons de là, mieux nous pourrons lever des capitaux pour réaliser des projets », a-t-il déclaré. D’ailleurs, le Oui ! au référendum brandi par certains parlementaires de la Transition et autres acteurs politiques, réitéré par le président de la Transition lors de cette tournée altogovéenne pourrait également traduire une volonté de gagner du temps sur le calendrier de la transition et pourquoi pas parvenir à une échéance présidentielle d’avril 2025.