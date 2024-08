Gabon : l’AGASA dénonce des faux contrôles sur des opérateurs économiques

Follow on X

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a, via un communiqué ce lundi 19 août 2024, mis en lumière des mauvaises pratiques orchestrées par certains individus véreux. Il s’agit de faux contrôleurs qui mettent à mal les missions et le fonctionnement l’agence. À cet effet, l’AGASA a invité les opérateurs économiques à faire preuve de vigilance et à signaler en cas de doute lors d’un contrôle.

Décidément, l’usurpation de fonction et de titre a encore de beau jour au Gabon. En effet, après avoir constaté qu’au terme de la publication du communiqué n°001036 du 8 août 2024 interdisant la vente des galettes issues de boulangeries non agréées, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire qui a tiré la sonnette, cette fois-ci, dans un nouvelle communication que « des individus malintentionnés se font passer pour des contrôleurs officiels de l’AGASA et délivrent de faux documents aux opérateurs économiques »

Des faux contrôleurs sapent les efforts de l’AGASA

Au regard de ces actions malsaines et malveillantes, l’AGASA a, à travers son communiqué de ce lundi 19 août 2024, interpellé les opérateurs économiques sur ces pratiques qui sapent ses efforts d’assainissement de la vente des produits à la consommation. « Ces actes qui viennent, une fois de plus, perturber le travail de fond qui est fait par l’AGASA, portent également un préjudice grave à la mise en œuvre des actions de sécurité sanitaire des aliments salutaires à tous », a-t-on pu lire dans le communiqué publié sur sa page Facebook ce lundi 19 août 2024.

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire qui condamne vertement ces pratiques, invite les opérateurs économiques à faire preuve de vigilance et de prudence en attendant que les autorités judiciaires mettent la main sur ces malfrats. Elle les appelle à la contacter au 011442133, en cas de doute lors d’un contrôle présumé de ses services.