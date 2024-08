Akanda : vers la transformation du Delta postal en université des sciences du commerce

Ecouter l'article

Le 17 juillet 2024, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, a lancé une série de projets ambitieux lors de sa tournée républicaine dans la province de l’Estuaire. Parmi les annonces les plus marquantes, celle de la transformation des anciens locaux de Gabon Telecom, connus sous le nom de Delta Postal, situés à Akanda, en une université spécialisée dans les sciences du commerce.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des ambitions des autorités de la Transition de former 100% des nouveaux bacheliers gabonais sur le territoire national. La création de cette nouvelle université permettra d’élargir l’offre de formation et d’augmenter les capacités d’accueil dans l’enseignement supérieur public. Cette initiative vise à fournir aux jeunes Gabonais une formation de qualité, tout en contribuant au développement économique et social du pays.

Une université spécialisée dans le commerce

L’université spécialisée dans les sciences du commerce aura pour mission de former des jeunes Gabonais capables de s’imposer dans un secteur largement dominé par les étrangers. En offrant une formation axée sur les réalités économiques contemporaines, cette institution contribuera à la création d’une nouvelle génération de professionnels compétents, prêts à relever les défis économiques actuels et futurs.

Outre la création de l’université, le Général Oligui Nguema a également annoncé une enveloppe de 1 milliard de francs CFA dédiée au développement d’Akanda. Ce financement, destiné à améliorer les infrastructures et les services publics, renforcera la dynamique de développement engagée dans la province.

Le projet de transformation des locaux de Delta Postal en université spécialisée reflète la volonté des autorités de la Transition de doter le Gabon d’un système éducatif performant, capable de former des cadres compétents dans des domaines stratégiques. En investissant dans l’éducation et en favorisant la spécialisation dans le commerce, le gouvernement pose les bases d’un avenir où les Gabonais pourront jouer un rôle clé dans le développement de leur pays.