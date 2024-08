Follow on X

Gabon : la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale livrée en octobre prochain

Ecouter l'article

Dans l’optique d’accroître sa puissance énergétique et par ricochet résoudre la problématique des délestages enregistrés ces derniers mois, le Gabon devrait mettre en production au mois d’octobre la centrale solaire photovoltaïque d’Ayemé Plaine à 30 km de Libreville. Construite par l’entreprise Solen, filiale de Solen Renewables Dubaï, cette infrastructure disposera à terme d’une puissance de 120 mégawatt (MW).

Présentée comme la plus grande unité de production d’énergie solaire de l’Afrique centrale, les travaux de construction de cette centrale solaire photovoltaïque avaient démarré en août 2022 pour une livraison prévue en juillet 2023. Si l’avancement du chantier a connu un retard important, les travaux ont été lancés récemment et devraient donc être livrés en octobre prochain.

Près de 100 milliards d’investissements pour la centrale solaire photovoltaïque

Construite et financée à hauteur de 98,7 milliards de FCFA par la société Solen, elle sera exploitée et entretenue par l’entreprise pendant 25 ans, ce conformément à l’accord signé avec l’État gabonais. À noter que la totalité de l’électricité produite par cette centrale sera vendue à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) par le biais d’un contrat d’achat d’électricité à long terme, signé en mars 2022.

La centrale solaire photovoltaïque d’Ayemé Plaine qui s’étend sur 251 hectares de terrain, permettra de satisfaire deux impératifs : la transition vers l’utilisation d’énergies renouvelables engagée par le Gabon et l’accroissement de l’offre énergétique pour la ville de Libreville et ses environs. « La centrale photovoltaïque utilisera la technologie des trackers solaires, ce qui augmentera l’efficacité des panneaux solaires en les faisant suivre la trajectoire du soleil », explique l’entreprise Solen.