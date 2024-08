Gabon: Ephphata 2024 du 7 au août au jardin Botanique !

Follow on X

Après des éditions antérieures réussies, la croisade religieuse Ephphata 2024 se tiendra au jardin Botanique de Libreville mercredi 7 au dimanche 11 août 2024. Pour cette énième édition portée par l’Église la Restauration des familles, plusieurs artistes vont rehausser l’événement par des prestations. Il s’agit d’Arnaud Nzamba, Déborah Lukaku et David Ize.

L’’Église La Restauration Des Familles organise du 7 au 11 août 2024 au jardin botanique, la croisade Ephphata. Cet événement de commémoration pour la communauté chrétienne permettra aux frères dans la foi d’être enseignés par les orateurs Révérend Raoul Wafo et Pasteur Joëlle Kabasele. Le tout sous la participation du Prophète Philippe Mukoma Wetu.

Des moment riches de gloire

C’est en tout cas ce qu’a d’ores et déjà annoncé le Prophète Philippe Mukoma Wetu. Autant dire que l’édition 2024 est une énième étape vers le salut de celles et ceux qui y participeront dès ce mercredi 7 août 2024. D’ailleurs, première à se lancer, le pasteur Joelle Gloria Kabasele a entretenu le chrétiens venus en grand nombre sur le thème : « le sacrifice ». Un principe biblique qu’il faut expérimenter pour développer une relation intime avec Dieu.

Pour sa part, le Révérend Raoul Wafo a d’ores annoncé que le dimanche 11 août prochain ne sera pas un jour comme les autres. Donnons rendez-vous aux frères et sœurs dans la foi avec pour thème : « Comment vivre au-dessus des fréquences de l’enfer ». À ce propos, l’homme de Dieu a souligné que « nous sommes appelés à vivre bien au-dessus de toutes les manigances de l’enfer : malédictions, autels de familles et autres ». Notons que les artistes Arnaud Nzamba, Déborah Lukaku et David Ize offriront des prestations.