Gabon-Gambie : le Gen. Oligui Nguema en soutien aux Panthères à Bongoville !

Séjournant actuellement dans la province du Haut-Ogooué, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu une visite inopinée aux Panthères du Gabon logées à Bongoville. Le Président de la transition a appelé ses compatriotes à un sursaut patriotique face à la Gambie pour se relancer dans ce groupe F après la déroute de Korogho.

Revenues de Korogho la tête basse après avoir tendu le bâton pour se faire battre, les Panthères du Gabon ont reçu un soutien de poids ce lundi 10 juin 2024 dans leur camp de regroupement à Bongoville. En effet, le Président de la transition a personnellement tenu à apporter son soutien moral à ces ambassadeurs du football gabonais. À cet effet, il échangera avec tous les internationaux et le staff technique.

Le Gén. Oligui Nguema premier supporter des Panthères

Alors qu’il séjourne à Ngouoni, le Président de la Transition, a rendu visite, ce jour, à la sélection nationale de football en casernement à Bongoville. Tout sourire, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a rappelé aux Panthères du Gabon les attentes du peuple dans cette rencontre qui pourrait être l’occasion rêvée de rebondir après la défaite contre la Côte d’Ivoire le vendredi 7 juin dernier.

Après avoir fait le tour d’effectifs, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a sollicité de la part de ses compatriotes un élan patriotique inouï face à la Gambie.« Je sais que vous pouvez les battre. Et vous allez les battre si vous mettez du cœur, de la rigueur et de la discipline », a-t-il souligné. En guise de réponse, Pierre-Emerick Aubameyang et Cie se sont dits engagés à le faire.