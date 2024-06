Élim/CDM 2026 : Les Panthères édentées battues 1-0 à Korogho !

Follow on X

Au terme d’une rencontre terne en activité côté gabonais, l’équipe nationale du Gabon s’est incliné à Korogho contre les champions d’Afrique en titre les Éléphants de la Côte d’Ivoire. Moins tranchantes, les Panthères ont succombé sur une frappe de Seko Fofana à la 36eme minute. (1-0), les poulains de Thierry Mouyouma ne reviendront jamais à la marque.

Battues sur le score de (1-0), par les Éléphants de la Côte d’Ivoire à Korogho, les Panthères du Gabon n’ont véritablement rien appris de leurs dernières sorties. Pas d’intensité offensive, Denis Bouanga et Jim Allevinah transparents ont participé à cloué le match de Pierre-Emerick Aubameyang. Le trio offensif n’aura pas tenu les promesses faites par le staff technique qui les présentaient à point.

Les panthères trop molles pour mordre l’éléphant

C’est le schéma de cette rencontre au sommet dans ce groupe F des Éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Alors que le public à Libreville et dans les 9 provinces du Gabon s’attendaient à un réveil patriotique de ses ambassadeurs du ballon rond, le résultat n’aura pas été au rendez-vous. Les poulains de Thierry Mouyouma se sont révélés amorphes et en manque d’allant. La soirée froide de Pierre-Emerick Aubameyang en est l’exemple.

Seul Kanga Guelor se serait hissé au niveau de Seko Fofana et Franck Kessie qui ont su miser sur leur capacité à couvrir l’entre jeu. D’ailleurs, c’est le pensionnaire d’Al Nassr qui va ouvrir la marque sur une frappe désastreuse à la 36e minute de jeu. Dos au mur et peu en jambes, Écuele Manga visiblement affalé et ses coéquipiers ne trouveront pas les ressources nécessaires pour revenir à la marque. Score final (1-0), le Gabon recalé au classement.