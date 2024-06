Gabon : Gagnez jusqu’à 1,3 million de FCFA avec 100 FCFA grâce à « Cash Tournoi »

Ecouter l'article

La nouvelle plateforme numérique de jeu en ligne Mon Casino, offre une opportunité à ses fidèles clients dénommé « Cash tournoi ». Une occasion unique pour ces derniers, de remporter jusqu’à 1,3 million de FCFA avec une mise de seulement 100 FCFA ou plus à chaque tour. L’offre s’étendra jusqu’au 30 juin 2024.

C’est dans l’optique de satisfaire sa fidèle clientèle et de s’arrimer aux normes internationales, que la Société gabonaise de jeux et loisirs s’est donnée pour mission de combler ces derniers. Une ambition mise en branle par la naissance d’une nouvelle promotion. Afin de permettre à ces derniers d’augmenter leurs gains en cette période de vacances. Il s’agit de « Cash tournoi ». Une compétition qui donne la possibilité de remporter jusqu’à 1,3 million de FCFA. Rien que ça.

« Cash Tournoi »

En effet, c’est sur le site www.moncasino.ga que tout se passe. Une opportunité en or de remporter jusqu’à 1,3 million de Fcfa avec une mise de seulement 100 Fcfa ou plus. Et ce à chaque tour sur un ou plusieurs des jeux compris sur le site internet. Il faut dire que les gains gagnés peuvent rapporter au joueur jusqu’à 100 points. Et à chaque perte, le joueur se verra retirer 30 points. Une aubaine pour les amoureux des jeux casino qui pourront assurément trouver leur bonheur.

Pour jouer, il suffit de se rendre sur le site www.moncasino.ga. Il serait judicieux de commencer à jouer afin de cumuler des points pour décrocher le gros lot. Pour ceux dont le site est inconnu, l’inscription est facile et rapide. Les transactions financières également sont facilitées grâce à une variété de méthodes de paiement disponibles en ligne. La société gabonaise de jeux et loisirs assure une protection complète à tous ses clients et prospects contre tous types de malversations.