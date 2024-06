Port-Gentil : la 3ème édition de Mandji battle dance prévue le 10 juillet prochain

Follow on X

Après des années de suspension dû à la pandémie de Covid-19 la 3ème édition de Mandji Battle dance revient en grande pompe le 10 juillet prochain à Port-Gentil. Organisé par le label Anouva Production, cet événement réunira plusieurs groupes de danses urbaines et les passionnés de cet art.

En effet, cet événement dédié à la mise en avant du talent gabonais en matière de danse urbaine vise à vulgariser cet art. Il constitue une véritable plateforme d’expression qui est offerte aux jeunes du pays en cette période de vacances et contribue de manière indéniable à l’épanouissement de cette frange de la population gabonaise en général et marigovéene en particulier.

La crème de la danse au Gabon attendue au Mandji battle dance

Le directeur du projet Mandji Battle Dance Jacques Moussavou et la gérante du Label Anouva Production Isabelle Ekang © D.R.

Pour cette troisième édition, les groupes de danses de la capitale économique et de l’ensemble du pays sont invités à s’inscrire et à participer. Les danseurs sont appelés à se faire enregistrer avant le 05 juillet, date butoir des inscriptions qui ont débuté le 10 juin dernier. Le directeur du projet Jacques Moussavou et la gérante du Label Anouva Production Isabelle Ekang placent donc leur espoir sur les entreprises sollicité, afin que cette édition, également, soit une réussite.

À noter que les participants seront récompensés pour leur performance lors de cet événement qui se tiendra à la place de la Concorde de Port-Gentil. Les récompenses vont de 1 500 000 FCFA, 750 000 F CFA, 500 000 FCFA et 300 000 F CFA. Ces sommes correspondent aux quatre prix que l’organisation va décerner aux quatre finalistes de cette compétition. Le Mandji Battle Dance se veut être une véritable aventure humaine avec un caractère sociétal qui consiste à faire intervenir plusieurs organismes. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 074 73 25 21.