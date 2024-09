Gabon : Bilie-By-Nze et ses camarades lancent la plateforme « Ensemble pour le Gabon »

C’est une nouvelle séquence politique qui s’ouvre, et qui promet d’agiter le débat public. En effet, après la sortie officielle de son ouvrage « Awu m’awu : oser l’espérance pour un autre Gabon », qui ne manque pas depuis lors de susciter des réactions, l’ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze vient de lancer, aux côtés de deux de ses camarades politiques, Stéphane Germain Iloko et le colonel Makita Nembo, une plateforme politique dénommée « Ensemble pour le Gabon ».

C’est en rupture avec la politique menée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), que Alain-Claude Bilie-By-Nze, Stéphane Germain Iloko et le colonel Makita Nembo ont pris l’initiative de lancer cette plateforme. Laquelle se fixe des objectifs clairs. « Défendre la République pendant la période de la Transition, Amener le CTRI à respecter ses engagements, Défendre les droits fondamentaux, les libertés publiques, les acquis démocratiques et politiques », a déclaré Stéphane Germain Iloko.

« La nation gabonaise est en danger »

Prenant la parole à la suite de ses prédécesseurs, Alain-Claude Bilie-By-Nze s’est surtout attelé à alerter l’opinion sur, selon lui, les risques encourus par le pays avec la nouvelle Constitution en gestation. Lequel projet de constitution qu’il a qualifié de « danger pour la nation gabonaise ». En effet, de l’exclusion des compatriotes nés d’un parent étranger, à l’exclusion sur des critères d’âge, en passant par l’exclusion de compatriotes résidant à l’étranger dans les trois années précédant l’élection, Alain-Claude Bilie-By-Nze a passé en revue tout ce qui lui semble apparaître comme une incongruité dans ce texte.



Ainsi, il y voit « la menace imminente que le projet de Constitution voulu par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), fait planer sur notre vivre-ensemble, en l’agressant, de par nombre de ses dispositions », a martelé Alain-claude Bilie-By-Nze. C’est pourquoi, se positionnant en défenseurs de la cohésion sociale, l’ancien locataire du 02 décembre et ses camarades de la plateforme « Ensemble pour le Gabon » entendent annoncer dans les prochains jours, « une initiative pour permettre à nos concitoyens d’avoir un vrai débat sur la nature et l’organisation des institutions qui devront guider notre pays pour les prochaines décennies ».