Gabon : les populations de la Ngounié invités à voter Oui au référendum

Ce 15 octobre 2024, les filles et fils de la province de la Ngounié fédérés au sein de la plateforme associative L’TASS étaient réunis à la Chambre de Commerce de Libreville. Il était question d’échanger sur l’actualité politique du moment, en lien avec l’échéance référendaire à venir, et notamment d’en appeler à voter en faveur du Oui !

Il étaient plus d’une centaine de ressortissants de la province de la Ngounié à honorer l’invitation de la plateforme associative L’TASS de la Ngounié. Résolument engagés aux côtés du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), et de son président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ces compatriotes ont jugé qu’il était de leur responsabilité de se positionner franchement sur la question référendaire, à un moment où les appels au Oui ! Et au Non ! Se multiplient.

Un Oui ! Franc pour la plateforme L’TASS

Engagée dans une démarche d’unification des fils et filles de la province de la Ngounié, longtemps divisés par des querelles intestines qui entrainé un retard dans le développement des département, l’association L’TASS a au cours de cette rencontre, réaffirmé son soutien à la politique du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Abordant dans son discours de circonstance la question du référendum prochain, le président de la plateforme, Berenger Moussavou Mabicka a indiqué qu’il était de la responsabilité du mouvement qu’il dirige, « de se prononcer » sur la consigne de vote au référendum.

Ainsi, tout en indiquant que le projet de Constitution « est l’émanation de la volonté du peuple au Dialogue national inclusif », que les amendements des parlementaires réunis en constituante « sont de nature à améliorer son contenu », et galvanisé par les assurances du général Oligui Nguema, instruisant son gouvernement « de ne pas tailler une Constitution à sa mesure », Berenger Moussavou Mabicka a sans ambiguïté « invité les fils et filles de la Ngounié à voter Oui ! Lors du référendum à venir ».