Gabon : concours de chant de l’hymne national pour les enfants de 6 à 16 ans

Ecouter l'article

Le ministère de la Justice Gardes des Sceaux par le biais du Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République (CNGSSR), a annoncé mardi 16 juillet 2024, un concours de chant de l’hymne national « La Concorde » et de civisme. Une initiative qui intervient à l’occasion de la 15ème édition de la journée nationale du drapeau et qui vise entre autres à éduquer, inculquer les valeurs patriotiques et civiques à ceux du bel âge. A cet effet, les inscriptions sont ouvertes dès le mercredi 16 juillet 2024 aux enfants âgés de 6 à 16 ans au siège dudit centre.

C’est dans le cadre de la 15ème édition de la journée nationale du drapeau que ce projet a été mis en place. Initié par le ministère de la Justice Gardes des Sceaux via le Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République (CNGSSR), le concours national de chant de l’hymne national « La Concorde » et de civisme est une opportunité pour éveiller les conscience des enfants sur les symboles de la République. Mais aussi de leur transmettre les valeurs du Gabon, de donner ce qui fait la particularité du vert jaune bleu.

Les valeurs patriotiques

En effet, pour participer à cette première édition du concours de chant de l’hymne nationale et de civisme. Il suffit d’être âgé de 6 à 16 ans et de faire partie des soixante premiers inscrits. Les participants seront ainsi partagés en deux groupes. Le premier comptera trente candidats dont les âges iront de 6 à 10 ans. Le second quant à lui comptera aussi trente enfants dont les âges varient entre 11 et 16 ans. Ensuite 10 finalistes seront retenus dont cinq par groupe et participeront aux épreuves de chant et d’instruction civique.

Des évaluations sur les questions civiques dont les symboles de la République. Il est à noter que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes depuis ce mercredi 17 juillet et ce jusqu’au mardi 23 juillet au siège du CNGSSR. Avec en prime des masters class les 20 et 24 juillet ainsi que le 3 août 2024. S’agissant des présélections, ils se tiendront les 27 et 30 juillet au CNGSSR et la finale qui récompensera les trois meilleurs de chaque groupe, le 9 août au ministère de la Justice. Pour rappel, la journée nationale du drapeau est commémorée tous les 9 août de chaque année. Initiée par l’ancien président de la République Ali Bongo Ondimba en 2009, cette date solennelle souligne l’intérêt que revêt ce symbole de la République gabonaise.