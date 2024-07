Biodiversité : 84 agents des FDS formés par les Forces spéciales américaines

Ecouter l'article

C’est dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Gabon que 84 agents des Forces de défense et de sécurité (FDS) gabonaises ont été formés par les Forces spéciales de l’armée américaine. La formation intensive d’une durée de 45 jours visait à renforcer leurs capacités opérationnelles en matière de protection de la biodiversité de nos forces armées.

Les formations ont couvert diverses compétences, notamment les tactiques de combat, la gestion de crise et la surveillance. Dans cette cohorte des Forces de défenses et de sécurité 19 écogardes ont participé à des exercices pratiques incluant des missions de sauvetage et des opérations de lutte contre le braconnage.

Pour une protection accrue de la biodiversité

Dans un contexte national où le braconnage exerce une pression immense sur la pérennité des espèces animales sauvages, cette formation arrive à point nommé. En effet, récemment, cinq délinquants fauniques ont été interpellés par les éléments de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) à Tchibanga dans la province de la Nyanga où ils s’étaient permis de chasser des espèces protégées. Des agissements qui, associés à la pollution, mettent en danger les espèces animales notamment celles menacées de disparition.

Les compétences acquises par les écogardes au cours de cette formation dispensée par les Forces spéciales américaines viennent renforcer leurs capacités pour contrer les menaces qui pèsent sur la biodiversité du Gabon. Ce programme illustre la volonté des États-Unis d’accompagner le Gabon dans l’atteinte de ses objectifs de développement durable (ODD) et plus largement dans la préservation de son environnement. Une initiative que le commandement de l’unité de formation des Forces spéciales américaines compte bien poursuivre. « Cette formation n’est qu’un début, et nous espérons pouvoir collaborer davantage pour faire face aux défis communs en matière de sécurité et de conservation » a-t-il indiqué.

Grâce à cette initiative, les écogardes sont désormais mieux équipés pour protéger les trésors naturels du pays, contribuant à la sauvegarde des écosystèmes vitaux pour les générations futures. Une aide bien accueillie par le Général Jean Martin Ossima Ndong, chef d’État-major général des Forces armées gabonaises. « Cette formation renforce notre sécurité nationale tout en préservant notre environnement. Nous sommes reconnaissants », a-t-il déclaré.