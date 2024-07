Follow on X

Hi-Tech : une panne informatique paralyse les aéroports, les services d’urgences et de TV à travers le monde

Ce vendredi 19 juillet 2024, une panne informatique impacte plusieurs organisations dans le monde entier. Il s’agit des médias, des banques, des supermarchés ainsi que les compagnies aériennes dont les ordinateurs disposent d’un système d’exploitation windows de Microsoft. Depuis plusieurs heures, ces organismes sont dans l’incapacité de travailler correctement entraînant de facto des conséquences économiques comme le rapportent plusieurs médias internationaux.

Microsoft victime d’un piratage informatique d’envergure ? C’est la question qui taraude les esprits de plusieurs personnes dans le monde entier. En effet, depuis le début de la journée, de nombreuses organisations partout dans le monde font face à des difficultés techniques, qui semblent liées aux services Microsoft. Les entreprises et organismes dont les ordinateurs contiennent ce système d’exploitation sont contraints à un arrêt de travaux. La panne touche plusieurs secteurs d’activités.

Une panne mondiale

Aux États-Unis par exemple, de nombreux avions sont cloués au sol depuis ce matin, en raison de pannes liées aux services de communication. Les difficultés semblent également se faire ressentir en Europe. A Berlin, le site de l’aéroport de la capitale d’Allemagne a déclaré que de nombreux délais sont à prévoir en raison de « problèmes techniques ». Ces difficultés ont également été constatées en Australie, en Édimbourg, en Écosse, à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam, aux Pays-Bas et même en Nouvelle Zélande.

Un problème que les dirigeants de Microsoft s’attellent à résoudre. En effet, sur l’application X, le compte officiel de Microsoft a précisé que l’entreprise travaillait à la résolution de pannes liées à sa suite logicielle Office 365. Il faut dire que la panne a débuté dans la nuit. Mais selon le quotidien The Australian, qui relaie les déclarations du ministère australien des Affaires intérieures, c’est l’entreprise Crowdstrike qui pourrait être en cause, après avoir été victime d’une brèche au sein de sa plateforme. Une brèche qui pourrait avoir pour origine une mise à jour défectueuse. Gageons que cette panne soit résolue au plus vite.