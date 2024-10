Gabon : André Massard promu  Directeur des Affaires Publiques de Comilog et Représentant d’Eramet

Ecouter l'article

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a annoncé, à travers un communiqué de presse parvenue à Gabon Media Time, ce mardi 8 octobre 2024, la nomination d’André Massard au poste de Directeur des Affaires Publiques et Représentant du groupe Eramet au Gabon. Il succède à Loïse Tamalgo, désormais Directeur du Développement Durable de Comilog.

Titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en Droit public et d’un DESS en Gestion des entreprises publiques et privées, André Massard compte plus de 25 ans d’expérience, dont 21 au sein du groupe Eramet. Il a rejoint Comilog en 2006 en tant que Conseiller en communication, avant d’être promu Directeur de la communication en 2012, puis Directeur en charge de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de 2018 à 2020.

André Massard désormais représentant d’Eramet au Gabon

Selon Virginie de Chassey, Directrice du développement durable et de l’Engagement d’entreprise d’Eramet, « avec l’ensemble du Comité de Direction, André Massard a contribué depuis de nombreuses années à la transformation de Comilog, une entreprise engagée et contributive pour la région de Moanda […] sa connaissance des activités minières et des parties prenantes institutionnelles sera un atout pour renforcer les relations entre Eramet et l’État gabonais. » Aussi, elle n’a pas manqué de remercier son prédécesseur, Loïse Tamalgo « pour sa contribution active à la représentation du Groupe Eramet au Gabon depuis 2021 ».

Pour rappel, le groupe français Eramet, implanté au Gabon à travers la Compagnie minière de l’Ogooué à Moanda, dans le département de la Lebombi Leyou (province du Haut-Ogooué), est un acteur majeur de la transformation des ressources minérales, engagé dans le développement durable et la transition énergétique. Le groupe valorise des métaux comme le manganèse, le nickel, et le lithium, indispensables à l’industrie mondiale.