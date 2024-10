Pénurie de farine : la DGC en visite d’inspection dans les boulangeries

Ecouter l'article

Face à la pénurie de farine de blé, qui est la pièce maîtresse pour la fabrication du pain, la Direction générale du commerce ( DGC) a décidé d’effectuer récemment des descentes sur le terrain depuis le 05 octobre 2024. Objectif de ces visites, échanger avec les opérateurs économiques sur les précautions à prendre durant cette période particulière et s’assurer de l’état des lieux des réserves faites dans les boulangeries.

La farine de blé est très populaire au Gabon. Plusieurs produits alimentaires dans les boulangeries et industries agroalimentaires, sont obtenus à partir d’elle. Cependant plusieurs boulangeries sont confrontées à une rupture d’approvisionnement de cet élément essentiel à la fabrication du pain. Conscient de cela, la Direction générale du commerce ( DGC) a le 04 octobre dernier procédé à une opération visant à s’enquérir de l’état de lieu des boulangeries et des pâtisseries qui sont les principales cibles impactées par cette crise.

La DGC en soutien aux boulangeries et pâtisseries

Selon le site d’information TV+, cette visite d’inspection menées par les équipes de la Direction générale du commerce ( DGC) consiste à faire l’état des lieux des réserves de farines des opérateurs économiques et ce afin de trouver des solutions qui permettront de venir en aide aux boulangeries et pâtisseries. Pour se faire, une descente a été effectuée au niveau de la Société meunière et agricole ( SMAG), principal fournisseur de ces industries. « Nous avons déjà effectué la visite, et nous avons eu toutes les informations nécessaires en matière de prix, de quantité et de disponibilité des stocks » s’est réjouit la Directrice du commerce intérieur, Horpy Ebackaud. Ainsi, les différentes informations obtenues permettront d’élaborer un plan de distribution avec les différents acteurs et de mieux formaliser des propositions.

Par ailleurs, la Directrice générale du commerce, Zéphirine Etotowa Ntutume consciente des difficultés qui accablent les opérateurs économiques, a tenu à les rassurer quant au fait que la pénurie de farine est une problématique que le gouvernement de transition s’attelle à résoudre. « Nous constatons une baisse de la production de la farine de blé due à la crise énergétique. Toutefois, les plus hautes autorités de la transition ont été saisies du problème. Ce dossier a eu un traitement diligent auprès des services » a-t-elle déclaré. Cette vaste opération débutée le 04 octobre se poursuit auprès des opérateurs économiques dans le Grand-Libreville, a indiqué TV+.