Journée mondiale du travail décent : la CSTG plaide pour les travailleurs domestiques

À l’occasion de la Journée mondiale du travail décent, célébrée tous les 7 octobre, la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon (CSTG) a souligné la précarité des travailleurs domestiques. Son président Aymar Kissengori appelle à une revalorisation et à une meilleure structuration de ce secteur souvent dévalorisé, mais essentiel au fonctionnement des foyers.

Au Gabon, en dépit du fait que le personnel de maison soit reconnu comme salarié par le Code du travail, ce dernier demeure sous protégé. La faute à une insuffisance de dispositions spécifiques pour encadrer cette activité. À telle enseigne qu’il est assimilé à des « bricoles ». L’obsolescence du cadre législatif en l’occurrence le décret n°1378/PR/MTSS de 1977.

De la nécessité de revaloriser les travailleurs domestiques

Engagée à défendre les droits et spécifiquement en cette journée mondiale du travail décent, la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon a souligné que le texte susmentionné, vieux de 50 ans, ne correspond plus aux réalités du marché et contribue à la précarisation des travailleurs, dont les salaires sont souvent inférieurs au SMIG. À ce propos, Aymar Kissengori, président de ladite plateforme de la société civile a proposé des voies exploitables.

En effet la CSTG, « demande donc une réforme pour garantir des rémunérations décentes, l’accès à la protection sociale et de meilleures conditions de travail ». Et ce, du fait que bien que marginalisés, ces travailleurs domestiques participent à réfréner la courbe inquiétante du chômage dans notre pays. Pour ce faire, des mesures comme la revalorisation des salaires, la formalisation des contrats et l’accès à la sécurité sociale doivent voir le jour.

Par ailleurs, la CSTG appelle le gouvernement à abroger le décret de 1977 et à adopter un nouveau cadre juridique qui fixe des standards de travail équitables, incluant la durée de travail, le repos hebdomadaire et les congés. Ce nouveau cadre pourrait redonner dignité et attractivité aux métiers domestiques, conformément aux normes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et à sa Convention 189.