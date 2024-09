France : Maison Keasso en défilé à la Fashion week africaine

Ecouter l'article

Plaque tournante mondiale de la mode, la capitale française va une fois de plus vibrer. En effet, la Fashion Week africa Paris 2024 s’est tenu ce samedi 21 septembre. Un événement exceptionnel qui a vu la participation du styliste gabonais Roland Keasso Engone à travers sa marque la Maison Keasso. Occasion pour le créateur de mettre en évidence son talent et de conquérir les passionnés de mode.

La Fashion Week Africa à Paris est un événement incontournable qui célèbre la mode africaine et ses créateurs. Elle met en avant la diversité, la créativité et le talent des designers africains sur la scène internationale. C’est une opportunité pour les acteurs de ce secteur de se mouvoir et de présenter à un large public leurs œuvres. Pour l’édition 2024, c’est le styliste gabonais Roland Keasso Engone qui a porté les couleurs du pays avec la Maison Keasso. Une rencontre qui intervient après sa participation au Week-end de la francophonie en mars dernier à Yèbles en Espagne.

La Maison Keasso, porte étendard de la mode Gabonaise

En effet, au cours de cet événement le designer gabonais a présenté ses collections le 28 septembre 2024. En plus du défilé, Roland Keasson Engone prendra part à des ateliers, des conférences et des panels qui aborderont des sujets comme la durabilité, l’innovation ainsi que les enjeux du secteur. Il faut souligner qu’en dehors de la mode, la plateforme inclut également la culture africaine à travers la musique, l’art et la gastronomie.



La Fashion Week Africa cherche à renforcer les liens entre les créateurs africains et les marchés internationaux, en favorisant le développement économique de la mode sur le continent. Notons que Roland Keasso Engone est un styliste et entrepreneur autodidacte. En 2021, il a intégré la Design Academy School of Johannesburg où il a obtenu un diplôme supérieur en fashion design art et décoration. Une fois au Gabon, quelques années plus tard, il crée sa première marque dénommée « Origine ». Depuis il ne cesse d’évoluer et d’impacter en laissant son empreinte indélébile sur tous les podiums.