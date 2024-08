Entrepreneuriat au féminin : le Gabon s’imprègne du modèle sénégalais

Ecouter l'article

Le ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) du Gabon, Marie Paulette Parfaite Amouyeme, a eu un entretien crucial avec l’ancien ministre de l’Entrepreneuriat féminin du Sénégal, Seynabou Ly Mbacke, début août 2024. Cette rencontre marque une étape importante dans la volonté du Gabon de renforcer l’entrepreneuriat féminin, en s’inspirant du modèle sénégalais reconnu pour son efficacité.

Face à un taux de chômage atteignant 40 % et une Fonction publique saturée, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé les Gabonais à se tourner vers l’entrepreneuriat comme une solution durable pour dynamiser l’économie et créer des emplois. Pour répondre à cette injonction, les autorités de la Transition s’engagent activement dans la mise en place de mécanismes visant à rendre l’entrepreneuriat plus attractif, notamment pour les femmes.

Le Sénégal en appui au développement de l’entrepreneuriat

Le modèle sénégalais, qui a su promouvoir avec succès l’entrepreneuriat féminin, apparaît comme une source d’inspiration précieuse pour le Gabon. Le Sénégal a mis en place des politiques et des structures de soutien qui ont permis à de nombreuses femmes de se lancer dans des projets entrepreneuriaux, un système que Seynabou Ly Mbacke est venu présenter à la ministre des PME/PMI. « Je propose d’accompagner le gouvernement pour mettre en place des études qui lui donneront une panoplie de stratégies entre lesquelles il voudra bien choisir pour le développement de l’entrepreneuriat féminin », a-t-elle indiqué .

La rencontre entre Marie Paulette Parfaite Amouyeme et Seynabou Ly Mbacke a permis de discuter des stratégies spécifiques et des meilleures pratiques que le Gabon pourrait adopter pour encourager l’entrepreneuriat féminin. Ces échanges pourraient conduire à l’élaboration de programmes de formation, de financement, et de soutien technique dédiés aux femmes gabonaises désireuses de créer ou de développer leurs entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de diversification de l’économie et de lutte contre le chômage dans un contexte où les opportunités dans la Fonction publique se font rares. Gageons que les gouvernants parviennent à adapter les leçons tirées de l’expérience sénégalaise au contexte gabonais, afin de créer un écosystème entrepreneurial inclusif et dynamique, capable de répondre aux défis économiques actuels.