Football : Denis Bouanga vers les Tigres au Mexique !

S’il est promis à l’Olympique de Marseille (OM) du fait de l’intérêt réciproque, Denis Bouanga serait plutôt en direction de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. L’international gabonais qui flambe avec Los Angeles FC aurait déjà reçu une offre du club Mexicain qui envisagé d’en faire le remplaçant naturel d’André-Pierre Gignac. Montant du transfert, près de 10 millions de dollars net.

S’il ne s’agissait que de rumeurs il y a quelques jours, les choses tendent à se concrétiser en information fiable. Puisque l’Université de Nuevo León aurait entamé des contacts avec le Los Angeles FC pour recruter l’attaquant gabonais, pour lequel elle exigerait 10 millions de dollars. Selon le site officiel du club, le directoire du club mexicain aurait déjà fait un pas de géant dans la conclusion de l’affaire. Et ce, alors que Denis Bouanga désire quitter le territoire américain.

Denis Bouanga à 2 doigts de devenir un tigre

C’est la mutation que devrait opérer Denis Bouanga qui passerait de panthère à tigre en rejoignant le géant du football mexicain. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse locale. « Les Tigres auraient commencé à travailler sur la constitution de l’équipe pour la Clausura 2024 et, en plus de Juan Brunettea, ils auraient décidé d’opter pour une autre signature explosive et de revenir dans la mêlée. pour l’attaquant gabonais Denis Bouanga », relaie Postadeportes.com.

Et le club mexicain pourrait profiter d’un malaise interne à Los Angeles FC pour attirer le goleador gabonais dans ses rangs. En effet, des sources concordantes soutiennent que Bouanga chercherait à quitter les Etats-Unis parce que sa femme n’a pas pu obtenir de visa pour y entrer. Si l’Olympique de Marseille avait un coup d’avance, seuls les Tigres sont rentrés en contact avec Los Angeles FC et seraient prêts à faire une offre mirobolante. On évoque une proposition à 2 chiffres pour convaincre l’équipe Californienne.

Ce sera 6 milliards de FCFA pour Bouanga !

Le portail américain The L.A Vox a annoncé que les Tigres avaient déjà entamé des négociations avec Los Angeles FC. Si l’équipe Californienne n’envisage pas de se séparer de son atout phare offensif, ses dirigeants ne seraient pas contre un chèque alléchant. Lequel devrait leur permettre de s’attacher les services d’un renfort offensif. « LA FC ne laissera partir le champion buteur de la MLS que pour 10 millions de dollars », annonce un journaliste proche du board. Les courtisans sont prévenus.