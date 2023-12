Gabon : le Japon en soutien à la mairie de Libreville pour le nettoyage des grands bassins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 21 décembre 2023, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la mairie de Libreville, ont lancé une vaste opération d’assainissement dans le 5ème arrondissement de la commune. Avec pour objectif de lutter contre des inondations de plus en plus fréquentes, qui constituent une des principales problématiques en matière de sécurité des populations dans la capitale et ses environs, les deux parties impliquées dans cette opération entendent notamment offrir un nouveau visage aux bassins versants.

Ce sont des équipes composées des membres de l’association des anciens stagiaires gabonais au Japon (AASGJ) et de la mairie de l’hôtel de ville, qui se sont déployées du côté du lycée public d’Oloumi dans le 5ème arrondissement de Libreville. Déterminées à apporter une solution pérenne au problème récurrent d’inondations qui torpillent les populations en saison de pluie, ces dernières ont entrepris d’effectuer une vaste opération de curage des caniveaux et de nettoyage des bassins versants.

Oloumi bientôt débarrassé des inondations

En effet, la zone d’Oloumi est traversée par un cours d’eau, malheureusement l’ensablement et l’incivisme des populations a favorisé l’obstruction des différents canaux. Cette opération permettra donc aux alentours, de retrouver leur aspect salubre et favorisera la circulation de l’eau tout en atténuant les effets des inondations qui sont légion, comme en témoigne le censeur du Lycée d’Oloumi, Théodore Ntsinga pour qui « cette initiative louable va soulager les apprenants et tous les usagers ».



Outre le nettoyage de ce bassin versant, JICA souhaite accompagner davantage la mairie dans leurs actions afin d’assainir la ville grâce entre autres aux formations en gestion des ordures ménagères, qui mettront un accent particulier sur le traitement des déchets. Une opportunité à saisir donc pour la commune de Libreville qui « devient une poubelle à ciel ouvert du fait du non-curage des caniveaux et de l’absence de traitement des ordures ménagères » comme l’a souligné le président de l’Association des anciens stagiaires gabonais au Japon (AASGJ), Benga Tonangoye.