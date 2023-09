Elim/CAN féminine 2024 : le Gabon humilié (1-4) par le Botswana !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Attendue par les férus du ballon rond, la rencontre Gabon contre le Botswana a connu son épilogue ce vendredi 22 septembre 2023 à 17h. Plus affûtées et solidaires, les Zèbres ont dominé le Gabon sur le score de 4 buts à 1 au stade de Franceville. Une bataille perdue sur la route de la CAN Maroc 2024.

Après la désillusion des hommes face aux Mourabitounes de Mauritanie, les Panthères du Gabon section féminine pourraient emboîter le même pas. Celui de l’élimination à l’aube d’une Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui aura lieu dans quelques mois au Maroc. Et pour cause, Laschwana Assengone Mvie et ses coéquipières n’ont pas pesé lourd.

Les Panthères déjà un genou à terre !

Si le duo Tristan Mombo – Nancy Mbazoghé avait misé sur une équipe compétitive pour étriller les zèbres du Botswana, le résultat a été sans appel pour nos Panthères qui n’ont pas été à la hauteur. Moins incisives mais pourtant en jambes, les Panthères du Gabon semblent avoir déjà courbé l’échine avant le match retour prévu le 26 septembre prochain.

Tatiana Assen Obounet et Roxane Bouanga Moulengui ont vite été débordées par la fougue adverse. Plus athlétiques, les visiteuses ont fait montre de courage et de témérité dans la quête de cette victoire charnière. Il faut dire que ni Flora Bouyi Mbagou encore moins Laschwana Assengone Mvie se sont révélées offensives.

3 buts à remonter pour rejoindre le Maroc

Si au sifflet final, les Panthères du Gabon se sont inclinées dans au stade rénovation de Franceville censé être une forteresse imprenable, ce n’est cependant que partie remise. Car, la manche retour se jouera à Gaborone le 26 septembre prochain. Occasion pour nos ambassadrices de refaire le retard sur leurs adversaires. Pour y parvenir, le réalisme offensif devra être de mise.