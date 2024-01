Défense Nationale : plus de 130 généraux au Gabon contre à peine 16 aux Etats-Unis

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au cœur de l’appareil étatique sous l’ère Ali Bongo Ondimba, les Forces de défense et de sécurité n’ont jamais été aussi présentes au sommet de l’Etat. Il faut dire qu’avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à la tête du pays, difficile de mettre de côté la « grande muette ». Plus étonnant tout de même, le nombre de généraux que compte le Gabon, qui ne s’est jamais au grand jamais illustré sur un théâtre de guerre, s’élève à plus d’une centaine, alors qu’aux États-Unis, première puissance de feu au monde, ils sont 8 fois moins.

Le Gabon serait-il l’une des principales puissances militaires au monde ? C’est l’une des questions que l’on pourrait se poser à l’analyse du nombre d’officiers supérieurs sinon de généraux que compte ce pays d’à peine 2,341 millions d’habitants et qui n’est confronté à aucune véritable menace militaire au regard de la bonne attente avec ses voisins. 91 généraux dont 84 hommes et 7 femmes selon le bulletin de la solde de l’année 2022 dont Gabon Media Time a obtenu une copie. Plus d’une centaine depuis ce 1er janvier 2024 et bien plus encore à compter du 1er juillet 2024, si l’on se base sur le décret n°0063 PT-PR/MDN.

16 généraux aux Etats-Unis contre plus de 130 au Gabon

En effet, à l’inverse des pays comme les États-Unis avec leur US Army, première puissance militaire de la planète, qui compte 1,39 million de soldats actifs et seulement 16 généraux selon des données d’Avril 2023, le Gabon, pourtant en dehors du top 10 des puissances armées africaines, en compte 8 fois plus. Un chiffre grandiloquent qui tend même à créer une certaine confusion, tant ce grade de général qui s’inscrivant au sommet de la hiérarchie militaire, semble aujourd’hui bien plus politique que stratégique.

Dans un contexte de restauration des institutions et des valeurs, cette proportion de généraux par rapport à une armée d’à peine plus de 30 000 hommes interroge, d’autant plus que les traitements et avantages accordés à ces hauts gradés de la hiérarchie militaire, vont engloutir un pourcentage non négligeable des 146,2 milliards de FCFA dédiés aux dépenses de personnel de défense nationale. 146,2 milliards de FCFA pour les seules dépenses de personnel, qui représentent d’ailleurs près de 90% des dépenses totales prévues pour la Défense nationale.

La réconciliation entre l’armée gabonaise avec le peuple passe aussi par la nécessité de réduire de façon considérable ces affectifs pléthoriques d’officiers supérieurs, notamment de généraux, qui à terme constituent plus un goulot d’étranglement pour les finances publiques qu’un facteur de renforcement de la puissance de feu et donc de la capacité à défendre le Gabon en cas d’attaque extérieure.