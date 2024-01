Gabon : le Gén. Oligui Nguema annonce la fin de l’impunité pour les militaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

« Le temps de l’impunité est fini », tels sont les propos tenus par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema au cours de la présentation des vœux de l’administration centrale au couple présidentiel le jeudi 04 janvier au palais Rénovation. Une déclaration qui souligne l’engagement du président de la Transition à prendre des mesures pour que les militaires indélicats répondent de leurs actes, alors que beaucoup de compatriotes se plaignent trop souvent de l’omerta au sein de la grande muette.

La cérémonie de présentation des vœux du 04 janvier 2024 a vu la participation des leaders religieux. Interpellé par l’archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Iba-Ba sur les dérives de certains agents des forces de défense et de sécurité (FDS), le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a garanti la fin de l’impunité.

Fin de l’impunité

Alors que le coup d’État du 30 août dernier a eu le mérite de réconcilier les forces de défenses et les populations gabonaises, des fréquents événements malheureux entachent cette confiance retrouvée. En effet, Karl Stecy Akue Angoue à Libreville et Lionel Rokewa à Port-Gentil ont perdu la vie dans des circonstances troubles impliquant des agents des forces de défense et de sécurité. Des pertes en vie humaine pour lesquelles les populations réclament justice.

C’est donc dans l’optique de renouer avec le peuple et de garantir la cohésion nationale, que le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a garanti que les militaires ne seront plus exemptés de sanctions. « Je voudrais vous rassurer que le CTRI ne saura cautionner aucune dérive. Le temps de l’impunité est fini. Il convient à cet égard de laisser agir la justice librement et loin des manipulations » a indiqué le président de la Transition.

S’adressant aux forces de défense et de sécurité, le Général Oligui Nguema a encouragé les plus gradés à ne pas avoir la main qui tremble. « J’enjoins aux plus gradés de sanctionner avec la plus grande rigueur, avec la plus grande énergie tous les agents qui se seront rendus coupables d’actes délictueux conformément aux règlements de discipline générale des Forces de défense et de sécurité et aux lois en vigueur dans notre pays ». Si ce message a le mérite de la clarté, les nouvelles autorités sont donc désormais attendues au pied du mûr.