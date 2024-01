Gabon : HPO & Associés ou la concrétisation de la vision d’un self made man au service de son pays

Ecouter cet article Ecouter cet article

« Derrière chaque entreprise florissante se cache une personne ayant pris une décision courageuse ». Cette citation du consultant en gestion d’entreprise et enseignant Peter Drucker sied parfaitement à l’état d’esprit qui anime depuis des années le capitaine d’industrie Hervé Patrick Opiangah et qui s’est matérialisé ce vendredi 12 janvier 2023 par l’inauguration du siège social de la holding HPO & Associés. Véritable fleuron de l’économie nationale, cette entreprise contribue inlassablement à l’essor vers la félicité économique du Gabon.

Situé dans le 2ème arrondissement de la commune portuaire d’Owendo, l’immeuble Mouele, du nom du grand-père du promoteur, abritant le siège de la Holding HPO & Associés est sans aucun doute l’accomplissement d’un travail acharné mené depuis des décennies. En effet, grâce à la matérialisation de ce projet pharaonique, Hervé Patrick Opiangah démontre sans aucun doute que chaque Gabonais peut être au cœur du développement de son pays grâce à l’entrepreneuriat.

La concrétisation des années de dur labeur pour HPO

Une ambition explicitée d’ailleurs par le représentant des administrateurs Lin Joël Ndembet qui a décliné l’ambition du promoteur, qui à travers ses filiales contribue au développement du tissu économique, à la création d’emplois et la richesse nationale. Il a toutefois rappelé que la concrétisation de ce projet ambitieux porté par des nationaux n’aura pas été un long fleuve tranquille.

« Ayant cru en lui-même et au potentiel de chacune de ses entreprises, il a démontré par le sacrifice de soi et par altruisme qu’il pouvait s’investir pour des œuvres gratifiant son pays et contribuer à soulager le quotidien de ses compatriotes », a déclaré Lin Joël Ndembet. Il faut souligner que la Holding HPO & Associés est composée d’entreprises calquées sur la vision du promoteur. Il s’agit notamment de la Sogada, véritable fleuron du secteur de l’agriculture et de l’élevage, cette entreprise dotée d’une surface cultivable et exploitable d’un peu plus de 106 hectares s’est posée inexorablement en soutien au développement desdits secteurs. Outre son site situé au village Meyang situé à quelques encablures de Ntoum au Pk 55, Nzong Exotica, l’entreprise dispose également d’un laboratoire d’analyses vétérinaires en partenariat et s’est doté depuis mars 2023 d’une usine de fabrication d’alvéoles sise à Lalala dans le 5ème arrondissement de Libreville.

Autres sociétés majeures du groupe la SGTP et la SGTP-Mines. Ces deux entreprises se positionnent stratégiquement sur le marché des travaux publics, du transport, des mines et des carrières et se dressent de réels partenaires pour la construction des infrastructures au Gabon. La Holding HPO & Associés comprend également en son sein Médical Pro qui s’est donné comme défi d’offrir des soins de santé de qualité avec en prime l’accompagnement de nombreux spécialistes en médecine. La société TRYAM quant à elle assure la logistique des énergies nécessaires pour l’approvisionnement des centrales en électricité de la SEEG, mais aussi des usines industrielles à l’intérieur du pays et du réseau des stations-services à l’échelle nationale.



La dernière et non des moindres est la SCI Moukouti qui ambitionne d’imprimer sa marque dans l’immobilier et entend répondre à la problématique du logement. Autant d’entreprises qui sans aucun doute sont le fruit indéniable du rêve d’un homme qui grâce à sa sagacité et sa persévérance continue de démontrer aux yeux du monde que « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. ».