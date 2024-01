Coupe de France : Marseille file en 16e de finale grâce à Aubameyang !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pour son premier match en 2024, l’Olympique de Marseille (OM) était opposé à l’US Thionville lors à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Une courte mais précieuse victoire arrachée grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang sur un splendide lob exécuté devant le gardien adverse à la 62e minute. Score final 1 but à zéro.

Si la reprise d’activités après une période de fêtes de de fin d’années agitée était très attendue, le résultat a été plus que moyen. En effet, un faux rythme à quasiment guidé l’entièreté de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’US Thionville ce dimanche 7 janvier 2024. Bienheureusement, Gennaro Gattuso a pu compter sur son attaquant phare Pierre-Emerick Aubameyang dans une seconde période plus animée.

Aubameyang encore sauveur des Phocéens !

Si sa fin d’année avait déjà montré son retour en forme après un passage à vide, Pierre-Emerick Aubameyang, retenu dans l’équipe-type de la Ligue 1 Ubereats, semble réparti de plus belle à la commanderie. Privé de Coupe d’Afrique des nations (CAN) en raison de la non qualification du Gabon, la panthère devra se consoler avec la remontée en championnat de France et l’espoir d’arracher une énième Coupe de France.

D’ailleurs, l’ancien numéro 25 du FC Barcelone a montré la voie à ses coéquipiers dans une rencontre fermée de bout en bout. Profitant d’une belle inspiration de Jordan Veretout à la 62e minute, « Auba » va revêtir sa tunique de super-héros pour tromper le gardien d’un magnifique lob à la 62eme minute de jeu. Il aurait pu doubler la marque à la 70eme. Dans la foulée, il se loupe sur un remake avec le milieu international français.. L’OM s’évite le piège et file en 16e de finale de cette compétition.