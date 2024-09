Coopération : le Gén. Oligui Nguema s’imprègne du modèle chinois en matière d’énergie et d’agriculture 

Ecouter l'article

En marge de la tenue de la 9ème édition du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) et de la 8ème Conférence des entrepreneurs Chinois et Africains, le président de la Transition a procédé à une visite de plusieurs acteurs économiques majeurs du secteur agricole et énergétique en Chine. Occasion pour le chef de l’État s’est rendu tour à tour à l’Académie des sciences agricoles de Jiangsu puis de l’Institut de la recherche sur l’énergie électrique du réseau d’État (NARI) où il s’est imprégné de l’expertise de ces deux entités dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie avec en ligne de mire une possible collaboration avec le Gabon.

Il n’est un secret pour personne que la problématique de la dépendance du Gabon aux importations et la carence énergétique constitue une véritable épine sous les pieds des pouvoirs publics. C’est donc en quête de solution pour résoudre ces deux grandes problématiques que le président de la Transition a tenu à effectuer une visite au sein de deux grands acteurs économiques évoluant dans ces différents secteurs.

En première heure, le Général Brice Oligui Nguema accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema et de quelques membres du gouvernement a effectué une visite au Musée de Nanjing, situé au contrefort sud de la montagne Zijin de la ville éponyme. Disposant d’une collection de 430 000 pièces, cette structure « constitue un trésor gigantesque de la culture et de l’art chinois ». En effet, il reçoit entre autres des collections de l’époque paléolithique jusqu’à celle contemporaine, des pièces d’une échelle géographique, mais aussi des collections d’une grande variété qui sont toutes les véritables chefs-d’œuvre de différentes époques et dynasties.

Par la suite, le chef de l’État s’est rendu l’Académie des sciences agricoles de Jiangsu/ Fondée en 1931, cette entité s’étend sur une superficie de près de 1916 hectares avec un montant de financement qui s’accroît chaque année. JAAS s’efforce de mettre en œuvre le Plan de Stratégie de Revitalisation Rurale et est au service de l’agriculture, des agriculteurs et des zones rurales. En effet, elle fournit plus de 80% de nouvelles variétés, produits et techniques dans le Jiangsu en proposant des formations aux agriculteurs pour augmenter le rendement et la qualité de leur récolte, mais aussi remettre en question les pratiques conventionnelles à la recherche d’idées originales en matière de protection de l’agroenvironnement.

En deuxième heure, le président de la Transition et sa suite se sont rendus à l’Institut de la recherche sur l’énergie électrique du réseau d’État. Fournisseur de renommée internationale d’ensembles complets intelligents, d’équipements et de solutions globales, elle est principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication, la vente, les services d’ingénierie et l’entreprise générale de l’automatisation de l’énergie et de la protection des relais, de l’informatique et de la communication de l’énergie, de l’électronique de puissance, de la production d’énergie et de l’équipement d’automatisation, de la conservation de l’eau et du transport ferroviaire.

D’ailleurs, lors de sa visite, le chef de l’État n’a pas caché son intérêt pour l’expertise avérée que possède ce groupe dans le domaine de l’énergie. À cet effet, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les discussions avec ses responsables afin de rechercher des solutions plus efficaces à la problématique du déficit en capacité électrique du Gabon.