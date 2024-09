Gabon : plusieurs cadres du PDG claquent la porte du parti pour l’UN dans l’Ogooué-Lolo

Follow on X

Dans le cadre du renforcement de ses structures, le vice-président de l’Union nationale, Roland Rodrigue Motoumbou Ndjoungui a procédé à l’installation de plusieurs cellules dans la province de l’Ogooué-Lolo. Des structures qui devraient permettre à cette formation politique d’accroitre son influence dans cette partie du pays, surtout grâce à l’adhésion de plusieurs cadres du Parti démocratique gabonais (PDG).

Profitant d’un contexte politique marqué par le processus de transition avec la possibilité d’une reconfiguration du paysage politique gabonais, de nombreux partis tendent peu à peu à investir le terrain. C’est le cas de l’Union nationale qui, par l’entremise de son vice-président, a procédé récemment à l’installation de plusieurs cellules et leurs coordonnateurs en vue de l’animation de ses activités.

C’est dans une ambition empreint de convivialité que s’est déroulé cette série d’installations. Ainsi du département de Mulundu, à celui de la Lolo Bouenguidi, en sillonnant les villages Bembikani, Matsatsa, popa, Momba, Litséghé ainsi que les villes de Lastouville et Koula-Moutou, Roland Rodrigue Motoumbou Ndjoungui a délivré un message fédérateur et rassembleur autour des idéaux de cette formation politique, mais aussi au soutien à l’action du président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Face aux militants de l’UN, Roland Rodrigue Motoumbou Ndjoungui est revenu sur les différentes réformes initiées dans le cadre institutionnel, non sans égrainer les réalisations déjà visibles et à mettre à l’actif des efforts déployés par les autorités de la transition. Toutes choses qui devraient, selon les dires du 2ème secrétaire du Bureau du Sénat de la Transition, devrait les inciter à les accompagner davantage, pour rendre encore plus dynamique l’essor de développement amorcé.

Il faut souligner que lors de ces différentes rencontres avec les populations, une forte adhésion a été enregistré notamment celle de Yessi et Moukambi Mamba à Matsatsa, de Mourende Tshioba à Lastouville et de Ralph Limangoye à Popa, tous démissionnaires du Parti démocratique gabonais (PDG).